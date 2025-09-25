РПЛ перенесла матч "Пари НН" и "Акрона" на 18 октября Спорт

Российская Премьер-лига сообщила об изменении даты проведения матча между "Пари Нижний Новгород" и тольяттинским "Акроном".

Встреча, которая изначально должна была состояться 17 октября, пройдет днем позже — 18 октября в 13:00 по московскому времени. Решение принято по запросу клуба и согласовано с основным транслятором турнира.

Игру планируют провести на "Совкомбанк-Арене" в Нижнем Новгороде. В начале сезона "Пари НН" был вынужден принимать соперников в Казани, Грозном и Саранске из-за ремонтных работ на домашнем стадионе, но недавно стало, что в октябре команда возвращается на свою арену.

После девяти туров "Пари НН" занимает 15-е место с шестью очками в активе.

Напомним, что с недавнего времени нижегородским клубом руководит Виталий Карасев. Он пришел на смену Давиду Мелик-Гусейнову.