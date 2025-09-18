ФК "Пари Нижний Новгород" вернется на домашнюю арену в октябре Спорт

Комиссия РПЛ оценила качество газона на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде и признала поле полностью соответствующим требованиям чемпионата и Кубка России, сообщили в ФК "Пари НН".

Это значит, что нижегородский клуб снова будет проводить матчи на своей родной арене. Первый поединок после возвращения состоится 1 октября — в рамках FONBET Кубка России "Пари НН" примет московский "Спартак".

Напомним, что стадион находился на ремонте, из-за чего команда выступала на аренах в других регионах. В середине сентября стало известно, основные работы на объекте завершены.

Сообщалось также, что минувшим летом стадион "Нижний Новгород" был переименован в "Совкомбанк Арену". А еще там обновили архитектурную подсветку.