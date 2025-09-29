Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
29 сентября 2025 07:09"Спартак" разгромил "Пари НН" в 10 туре чемпионата России
28 сентября 2025 18:07Болельщики "Пари НН" поддержали команду перед матчем со "Спартаком"
28 сентября 2025 15:28Нижегородский ПКФМ "Торпедо" дважды обыграл "Тюмень" в домашних матчах
28 сентября 2025 11:56Нижегородская "Норманочка" с победы стартовала в чемпионате России по футзалу
28 сентября 2025 00:42"Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику"
27 сентября 2025 10:33Алина Загитова рассказала нижегородцам о своем пути к Олимпу
26 сентября 2025 17:23Возможности адаптации нижегородских участников СВО к мирной жизни с помощью спорта обсудили на семинаре в Дзержинске
26 сентября 2025 13:48Участники программы "Герои. Нижегородская область" посетили региональный центр адаптивных видов спорта
25 сентября 2025 15:59Сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме
25 сентября 2025 08:47"Торпедо" проиграло минскому "Динамо", потеряв лидерство в КХЛ
Спорт

"Спартак" разгромил "Пари НН" в 10 туре чемпионата России

29 сентября 2025 07:09 Спорт
Спартак разгромил Пари НН в 10 туре чемпионата России

Фото: ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари НН" потерпели поражение от московского "Спартака" в 10 туре чемпионата России, уступив на выезде со счетом 0:3.

Главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский после неудачи в предыдущем туре с "Ахматом" пошел на перестановки в стартовом составе. С первых минут шанс получили молодые игроки – защитник Юрий Коледин и полузащитник Егор Смелов. На поле команда вышла в следующем составе: Медведев – Коледин, Шоштарич, Карич, Каккоев, Шнапцев – Майга, Смелов, Ивлев – Лесовой, Боселли, Олусегун.

Начало встречи оказалось тяжелым для гостей. "Спартак" с первых секунд взял высокий темп и навязал сопернику игру на его половине. Хозяева активно использовали фланги и уже на третьей минуте создали момент: Маркиньос не сумел замкнуть прострел справа.

Удержать натиск москвичей нижегородцы не смогли. После ввода мяча из аута Угальде оказался без опеки в штрафной и точно пробил по воротам – 1:0. Пропущенный мяч встряхнул "Пари НН". Олусегун первым проверил реакцию Максименко дальним ударом, а затем активность проявил Боселли, который дважды угрожал воротам – сначала головой после подачи Коледина, затем при розыгрыше углового.

К середине тайма гости наладили прессинг и выровняли игру, но ненадолго. На 36-й минуте Жедсон выиграл верховую борьбу у Коледина и удвоил преимущество "Спартака". С этим счетом команды ушли на перерыв.

После отдыха "Пари НН" не сумел создать серьезных угроз. Хозяева же продолжали атаковать: шансы отличиться имели Маркиньос и Угальде. Вскоре Жедсон оформил дубль, мощным дальним ударом доведя счет до 3:0. Шпилевский попытался оживить игру заменами: на поле появились Пигас, Ермаков, Царукян, Грулев и Сефас. Однако перестановки не изменили ход встречи – нижегородцы не сумели даже забить гол престижа.

"Пари НН" проиграл со счетом 0:3 и в следующем туре примет "Спартак" уже дома 1 октября.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РПЛ ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных