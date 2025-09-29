"Спартак" разгромил "Пари НН" в 10 туре чемпионата России Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари НН" потерпели поражение от московского "Спартака" в 10 туре чемпионата России, уступив на выезде со счетом 0:3.

Главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский после неудачи в предыдущем туре с "Ахматом" пошел на перестановки в стартовом составе. С первых минут шанс получили молодые игроки – защитник Юрий Коледин и полузащитник Егор Смелов. На поле команда вышла в следующем составе: Медведев – Коледин, Шоштарич, Карич, Каккоев, Шнапцев – Майга, Смелов, Ивлев – Лесовой, Боселли, Олусегун.

Начало встречи оказалось тяжелым для гостей. "Спартак" с первых секунд взял высокий темп и навязал сопернику игру на его половине. Хозяева активно использовали фланги и уже на третьей минуте создали момент: Маркиньос не сумел замкнуть прострел справа.

Удержать натиск москвичей нижегородцы не смогли. После ввода мяча из аута Угальде оказался без опеки в штрафной и точно пробил по воротам – 1:0. Пропущенный мяч встряхнул "Пари НН". Олусегун первым проверил реакцию Максименко дальним ударом, а затем активность проявил Боселли, который дважды угрожал воротам – сначала головой после подачи Коледина, затем при розыгрыше углового.

К середине тайма гости наладили прессинг и выровняли игру, но ненадолго. На 36-й минуте Жедсон выиграл верховую борьбу у Коледина и удвоил преимущество "Спартака". С этим счетом команды ушли на перерыв.

После отдыха "Пари НН" не сумел создать серьезных угроз. Хозяева же продолжали атаковать: шансы отличиться имели Маркиньос и Угальде. Вскоре Жедсон оформил дубль, мощным дальним ударом доведя счет до 3:0. Шпилевский попытался оживить игру заменами: на поле появились Пигас, Ермаков, Царукян, Грулев и Сефас. Однако перестановки не изменили ход встречи – нижегородцы не сумели даже забить гол престижа.

"Пари НН" проиграл со счетом 0:3 и в следующем туре примет "Спартак" уже дома 1 октября.

