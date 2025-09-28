Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Спорт
28 сентября 2025 00:42"Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику"
27 сентября 2025 10:33Алина Загитова рассказала нижегородцам о своем пути к Олимпу
26 сентября 2025 17:23Возможности адаптации нижегородских участников СВО к мирной жизни с помощью спорта обсудили на семинаре в Дзержинске
26 сентября 2025 13:48Участники программы "Герои. Нижегородская область" посетили региональный центр адаптивных видов спорта
25 сентября 2025 15:59Сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме
25 сентября 2025 08:47"Торпедо" проиграло минскому "Динамо", потеряв лидерство в КХЛ
25 сентября 2025 08:34РПЛ перенесла матч "Пари НН" и "Акрона" на 18 октября
23 сентября 2025 16:48Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы
23 сентября 2025 14:26Массовые катания на коньках могут организовать на новой Ледовой арене
23 сентября 2025 12:10ФОК на проспекте Кораблестроителей готов на 23%
Спорт

"Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику"

28 сентября 2025 00:42 Спорт
Торпедо потерпело третье поражение подряд, уступив Нефтехимику

Фото: ХК "Торпедо"

В субботу, 27 сентября, в Нижнем Новгороде прошел матч регулярного чемпионата КХЛ с участием "Торпедо" и "Нефтехимика" из Нижнекамска. Гости одержали победу — 2:1.

Первый гол в игре был забит на 10-й минуте — отличился форвард "Нефтехимика" Данил Юртайкин. Во втором периоде, на 29-й минуте, преимущество нижнекамцев увеличил Булат Шафигуллин.

Хозяева сумели ответить лишь ближе к концовке второго игрового отрезка: на 37-й минуте Сергей Гончарук сократил разрыв. Однако догнать соперника "Торпедо" так и не смогло.

После девяти матчей нижегородцы имеют в активе 13 очков и занимают вторую строчку в таблице Западной конференции. "Нефтехимик" провел такое же количество встреч, набрал 12 очков и идет третьим в Восточной конференции.

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков после игры отметил, что ощущения после матча двоякие. "Торпедовцы" создавали моменты, контролировали игру, но решающие действия под воротами соперника получились недостаточно агрессивными. 

"Были ситуации, когда казалось, что шайба вот-вот пересечет линию, но здесь включаются определенные моменты, которые мы должны делать на площадке. Сегодня их не хватило", - заявил наставник нижегородской команды. 

Напомним, с начала сезона "Торпедо" одержало шесть побед, что стало рекордом для клуба. Но затем "Шанхайские Драконы" прервали победную серию "нижегородцев" в КХЛ. Следом "Торпедо" проиграло минскому "Динамо". 

Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
