"Торпедо" потерпело третье поражение подряд, уступив "Нефтехимику" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

В субботу, 27 сентября, в Нижнем Новгороде прошел матч регулярного чемпионата КХЛ с участием "Торпедо" и "Нефтехимика" из Нижнекамска. Гости одержали победу — 2:1.

Первый гол в игре был забит на 10-й минуте — отличился форвард "Нефтехимика" Данил Юртайкин. Во втором периоде, на 29-й минуте, преимущество нижнекамцев увеличил Булат Шафигуллин.

Хозяева сумели ответить лишь ближе к концовке второго игрового отрезка: на 37-й минуте Сергей Гончарук сократил разрыв. Однако догнать соперника "Торпедо" так и не смогло.

После девяти матчей нижегородцы имеют в активе 13 очков и занимают вторую строчку в таблице Западной конференции. "Нефтехимик" провел такое же количество встреч, набрал 12 очков и идет третьим в Восточной конференции.

Главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков после игры отметил, что ощущения после матча двоякие. "Торпедовцы" создавали моменты, контролировали игру, но решающие действия под воротами соперника получились недостаточно агрессивными.

"Были ситуации, когда казалось, что шайба вот-вот пересечет линию, но здесь включаются определенные моменты, которые мы должны делать на площадке. Сегодня их не хватило", - заявил наставник нижегородской команды.

Напомним, с начала сезона "Торпедо" одержало шесть побед, что стало рекордом для клуба. Но затем "Шанхайские Драконы" прервали победную серию "нижегородцев" в КХЛ. Следом "Торпедо" проиграло минскому "Динамо".