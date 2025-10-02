Сергей Кириенко и Глеб Никитин ознакомились с ходом благоустройства сквера в Сухуме Политика

Фото: Максим Герасимов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Республики Абхазия Бадра Гунба посетили сквер в столице республики, где идет обновление общественного пространства.

Нижний Новгород и Сухум развивают побратимские отношения в культуре, туризме и молодежной политике. Отдельное направление сотрудничества — инфраструктурные проекты по созданию комфортной городской среды, в рамках которых столица Приволжья делится опытом модернизации городских территорий с городом-побратимом.

Руководителям представили проект, реализуемый при активном участии администрации Нижнего Новгорода. Сквер расположен в центре крупнейшего района Сухума, где проживает почти 40 тысяч человек. Территория давно нуждалась в обновлении: инфраструктура устарела, а детская площадка стала травмоопасной.

Администрация Нижнего Новгорода помогла разработать проект благоустройства и приступить к его воплощению. До конца 2025 года здесь планируют обустроить современные зоны для активного и спокойного отдыха, а также новую детскую площадку. Демонтаж уже завершен, в ближайшее время специалисты приступят к монтажу освещения и высадке кустарников и деревьев.

Глеб Никитин отметил, что этот сквер хорошо знаком президенту Абхазии Бадре Гунба: он провел здесь детские годы и поблагодарил нижегородцев за помощь в преображении пространства.

Губернатор выразил уверенность, что местные жители встретят Новый год в обновленном сквере, и поблагодарил мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева за укрепление побратимских связей и активное участие в международном проекте.

В рамках рабочего визита Сергей Кириенко и представители нижегородской делегации осмотрели и центральную набережную Сухума. При содействии администрации Нижнего Новгорода эта прогулочная зона постепенно меняется: здесь появилась архитектурная подсветка. Модернизация набережной входит в широкую программу по созданию комфортной среды для жителей и гостей Абхазии, в том числе для туристов из Нижнего Новгорода.

Еще одно направление сотрудничества — транспортная сфера. Глеб Никитин передал правительству Абхазии три микроавтобуса для организации службы социального такси. Машины оснащены подъемниками для инвалидных колясок и предназначены для перевозки маломобильных пассажиров.

Инициативу по запуску социальной службы предложили участники конкурса управленцев "Команда Абхазии", проходившего в Нижнем Новгороде. В Нижегородской области такая система работает более 20 лет и является важной частью поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно ей пользуются около полутора тысяч человек.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, города-побратимы реализуют совместные проекты в разных направлениях, в том числе в сфере государственного управления, молодежной политики и культуры.

