Общество

Глеб Никитин принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Абхазии

01 октября 2025 14:27 Общество
Глеб Никитин принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Абхазии

Фото: Максим Герасимов

Официальная делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным посетила мероприятия, посвященные Дню победы и независимости Республики Абхазия. Об этом сообщил в пресс-службе облправительства.

Общероссийскую делегацию, в которую вошли представители различных регионов страны, возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав нижегородской делегации вошли министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева, министр экологии и природных ресурсов Владимир Тужилин, министр туризма и промыслов Сергей Яковлев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, а также почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук.

Глеб Никитин отметил, что вместе с Сергеем Кириенко делегация почтила память погибших героев, возложив цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуме, а также приняла участие в памятных мероприятиях и торжественном параде. По словам губернатора, в шествии приняли участие воспитанники нижегородского лагеря "Хочу стать десантником", а в механизированной колонне были представлены автомобили, выпускаемые в Нижнем Новгороде. Никитин подчеркнул, что трепетное отношение к памяти павших объединяет Россию и Абхазию, а также отметил глубокое уважение жителей республики к собственной истории. В рамках визита делегация посетила Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба и почтила память первого президента Абхазии, а также второго президента страны Сергея Багапша, внесших значительный вклад в развитие российско-абхазских отношений.

Центральным местом торжеств в Сухуме стал мемориал в Парке Славы, созданный известным скульптором Амираном Адлейба. Композиция символизирует завершение войны 1992-1993 годов между народом Абхазии и Вооруженными силами Грузии. Вонзенный в землю меч с пустотой в рукояти отражает скорбь и незаживающую рану от утрат, понесенных в сражениях, продолжавшихся 413 дней. Расположенное рядом крыло символизирует стремление абхазского народа к свободе.

Участники делегации также стали свидетелями шествия "Бессмертного полка", которое прошло в столице республики.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева напомнила, что регион более десяти лет развивает партнерство с Абхазией в экономической, научно-технической и культурной сферах. Так, Нижний Новгород, Арзамас и Бор поддерживают тесные связи с Сухумом, Пицундой и Новым Афоном, а Городецкий и Кстовский округа реализуют совместные проекты с Гагрским и Гудаутским районами. По словам министра, участие делегации в праздновании Дня победы и независимости подчеркивает значимость сотрудничества и укрепляет дружбу между регионами.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с президентом Абхазии расширение сотрудничества. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Абхазия Победа Сотрудничество
