Последние новости рубрики Экономика
02 октября 2025 15:13Нижегородцы потратили на лекарства почти 26 млрд рублей
02 октября 2025 12:55Каждый пятый пенсионер в Нижегородской области продолжает работать
02 октября 2025 11:33Замгубернатора Егор Поляков встретился с нижегородским бизнес-сообществом
02 октября 2025 11:31Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 12 тысяч граждан с начала 2025 года
02 октября 2025 10:52ВТБ: выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
02 октября 2025 07:00Многомиллионные субсидии получит нижегородский "Водолет" в 2025 году
01 октября 2025 19:10Почти 296 тысяч нижегородцев установили самозапрет на кредиты
01 октября 2025 17:49Более 300 переговоров провели нижегородские предприятия на площадке международной выставки "Иннопром. Беларусь 2025"
01 октября 2025 15:57Более 50 участников проекта "СВОё дело" составили планы своих проектов на первых бизнес-играх
01 октября 2025 15:17Завод по производству картофельных хлопьев хотят создать в Нижегородской области
Экономика

Каждый пятый пенсионер в Нижегородской области продолжает работать

02 октября 2025 12:55 Экономика
Каждый пятый пенсионер в Нижегородской области продолжает работать

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области трудовую деятельность ведут 194,2 тысячи пенсионеров, то есть почти каждый пятый. На начало 2025 года число работающих пенсионеров выросло на 4,9%, сообщили в Нижегородстате к Дню пожилых людей.

На 1 января в регионе проживали 965 тысячи пенсионеров, что составляет 31,7% населения. За год их количество сократилось на 1,9 тысячи человек.

Среди получателей пенсий 84,3% — пенсионеры по старости. Еще 6,7% получают социальные пенсии, 5,1% — по инвалидности, 3,5% — по потере кормильца. Средний размер пенсии на начало года — почти 23,1 тысячи рублей.

Среди работающих пенсионеров 86,8% — получатели пенсии по старости, 9% — по инвалидности, 3% — социальной пенсии.

По данным Нижегородстата, среди женщин старше 60 лет 25,1% заняты в образовании, 18,5% — в здравоохранении и соцуслугах, по 13,4% — в торговле и обрабатывающих производствах, 7,6% — в сельском хозяйстве, 3,8% — в культуре и спорте.

Среди мужчин старше 65 лет 27,7% работают в обрабатывающих производствах, 17,4% — в сельском хозяйстве, 13% — в образовании, 7,1% — в здравоохранении и соцуслугах, 6,9% — в транспортировке и хранении, 5,2% — в строительстве.

Напомним, до 10 октября в Нижегородской области проходит Декада пожилого человека. Соцучреждения подготовили более 250 мероприятий (0+) для лиц старшего возраста.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Пенсионеры Работа
