Каждый пятый пенсионер в Нижегородской области продолжает работать Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области трудовую деятельность ведут 194,2 тысячи пенсионеров, то есть почти каждый пятый. На начало 2025 года число работающих пенсионеров выросло на 4,9%, сообщили в Нижегородстате к Дню пожилых людей.

На 1 января в регионе проживали 965 тысячи пенсионеров, что составляет 31,7% населения. За год их количество сократилось на 1,9 тысячи человек.

Среди получателей пенсий 84,3% — пенсионеры по старости. Еще 6,7% получают социальные пенсии, 5,1% — по инвалидности, 3,5% — по потере кормильца. Средний размер пенсии на начало года — почти 23,1 тысячи рублей.

Среди работающих пенсионеров 86,8% — получатели пенсии по старости, 9% — по инвалидности, 3% — социальной пенсии.

По данным Нижегородстата, среди женщин старше 60 лет 25,1% заняты в образовании, 18,5% — в здравоохранении и соцуслугах, по 13,4% — в торговле и обрабатывающих производствах, 7,6% — в сельском хозяйстве, 3,8% — в культуре и спорте.

Среди мужчин старше 65 лет 27,7% работают в обрабатывающих производствах, 17,4% — в сельском хозяйстве, 13% — в образовании, 7,1% — в здравоохранении и соцуслугах, 6,9% — в транспортировке и хранении, 5,2% — в строительстве.

Напомним, до 10 октября в Нижегородской области проходит Декада пожилого человека. Соцучреждения подготовили более 250 мероприятий (0+) для лиц старшего возраста.