Четыре страны Африки отменили визы для россиян

02 октября 2025 17:36 Общество
Фото: с сайта unsplash.com

Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини открыли границы для россиян без виз. Генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов в комментарии для телеканала "360" поделился мнением о том, какие перспективы это открывает и как сделать туры в эти страны более популярными.

Эксперт отметил, что говорить о массовом наплыве туристов в Африку пока преждевременно. Для успешного развития направления необходимо улучшить транспортную инфраструктуру, качество обслуживания и безопасность.

В настоящее время общественный транспорт в указанных странах развит слабо, прямые авиарейсы отсутствуют, а гиды не всегда владеют русским языком. Кроме того, перед поездкой в некоторые из этих стран необходимо сделать прививки от распространённых там опасных заболеваний.

Тем не менее, Михаил Абасов считает, что эта новость обрадует несколько категорий туристов. В первую очередь, это искатели экзотических приключений и опытные самостоятельные путешественники, владеющие иностранными языками. Также это касается любителей комбинированного отдыха, которые готовы к новым вызовам и необычным условиям.

Ранее сообщалось, что Россия и Оман договорились об отмене визовых требований для своих граждан. Теперь россияне и оманцы смогут въезжать на территорию этих стран, следовать транзитом и выезжать из них без оформления визы, используя только паспорт. Каждая из стран предоставит право пребывания на своей территории на срок до 30 дней.

