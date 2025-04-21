Правительство Таиланда ввело новые правила въезда для россиян Общество

С 1 мая 2025 года при въезде в Таиланд россиянам потребуется предъявить электронную миграционную карту Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Об этом сообщил телеканал "360".

Для получения TDAC необходимо заранее, минимум за три дня до поездки, заполнить онлайн-форму. В анкете нужно указать цель визита, место проживания в Таиланде, профессию, номер заграничного паспорта, дату рождения, номер мобильного телефона и данные рейса. Готовую карту следует распечатать или сохранить на смартфоне.

Таиланд остаётся одним из самых популярных направлений для отдыха среди россиян. В 2024 году средний чек на тур для двоих составил 218,1 тысячи рублей. Однако лидером по популярности сейчас является Турция, на которую приходится половина всех бронирований на летний сезон.

Ранее сообщалось, что Россия и Оман договорились об отмене визовых требований для своих граждан. Теперь россияне и оманцы смогут въезжать на территорию этих стран, следовать транзитом и выезжать из них без оформления визы, используя только паспорт. Каждая из стран предоставит право пребывания на своей территории на срок до 30 дней.