Россия и Оман отменили визовый режим

Фото:
Россия и Оман договорились об отмене визовых требований для своих граждан. Церемония подписания прошла при участии президентов обеих стран — Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида. Об этом сообщает телеканал "360".
Теперь россияне и оманцы смогут въезжать на территорию этих стран, следовать транзитом и выезжать из них без оформления визы, используя только паспорт. Каждая из стран предоставит право пребывания на своей территории на срок до 30 дней. Однако суммарное время пребывания в течение одного года не должно превышать трёх месяцев.
Важно отметить, что данное соглашение не распространяется на лиц, въезжающих в страну с целью обучения, трудоустройства или постоянного проживания.
Документ вступит в силу через 30 дней после уведомления о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.
Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин распорядился смягчить визовый режим для туристов из других стран. Например, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы в Россию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+