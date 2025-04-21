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Общество

Россия и Оман отменили визовый режим

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Россия и Оман отменили визовый режим

Фото: stock.adobe.com

Россия и Оман договорились об отмене визовых требований для своих граждан. Церемония подписания прошла при участии президентов обеих стран — Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида. Об этом сообщает телеканал "360".

Теперь россияне и оманцы смогут въезжать на территорию этих стран, следовать транзитом и выезжать из них без оформления визы, используя только паспорт. Каждая из стран предоставит право пребывания на своей территории на срок до 30 дней. Однако суммарное время пребывания в течение одного года не должно превышать трёх месяцев.

Важно отметить, что данное соглашение не распространяется на лиц, въезжающих в страну с целью обучения, трудоустройства или постоянного проживания.

Документ вступит в силу через 30 дней после уведомления о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин распорядился смягчить визовый режим для туристов из других стран. Например, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы в Россию.

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Теги:
Международное сотрудничество Туризм
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