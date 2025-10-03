Нижегородских родителей и педагогов приглашают на бесплатные встречи с психологом Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В октябре в рамках проекта «ЛекториУм» нижегородские родители и педагоги приглашаются на две встречи (0+), на которых можно будет получить квалифицированные рекомендации психолога по воспитанию детей.

4 октября лекцию-тренинг «Безопасность подростка: как быть услышанным? Актуальные вызовы и риски-2025» проведет Александра Матвейкина, сертифицированный тренер и эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп Угроза». Основными темами в ходе встречи станет проблема буллинга в школах и подростковой среде, дроппинг, киберзависимость и опасный контент. Психолог расскажет, как родителям заметить такие опасные тенденции в поведении ребенка, как опасные знакомства, суицидальные мысли и деструктивные культы.

«Еще одна важная тема для родителей – это психологические ловушки. Мы обсудим, как распознать первые признаки проблем и вовремя оказать помощь, а также как наладить доверительное общение: научиться говорить с подростками на их языке, слышать их проблемы и находить решения вместе», - пояснила Александра Матвейкина.

18 октября в программе «ЛекториУма» заявлена тема «Опасный перфекционизм: болезнь мам-отличниц и жертв Инстаграма». Когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Климахина подробно расскажет, что такое перфекционизм и каковы причины его возникновения, плюсы и минусы родительского перфекционизма, почему он может быть опасен, особенно для мам.

«Так как я сама многодетная мама, проблему материнского перфекционизма знаю не понаслышке. Поэтому я дам ответы на вопросы, как себе помочь, если вы мама-перфекционистка или «жертва» соцсетей, мы отработаем практические навыки и научимся помогать сами себе», - рассказала Татьяна Климахина.

Зарегистрироваться на оба занятия можно по ссылке https://vega52.ru/lektorium- parents.

Во время тренингов предусмотрены интерактивные занятия для детей: 4 октября для всех желающих состоится традиционный мастер-класс «Кубик Рубика. Занятие для ума» для детей от 6 по 15 лет, которые хотят научиться собирать кубик Рубика, используя различные комбинации и способы. 18 октября детей ждет интерактивное занятие по английскому языку.

Встречи состоятся с 14.00 до 15.30 по адресу: Нижний Новгород, парк «Швейцария», пр. Гагарина 35А, детский центр «Бублик», региональный центр «Вега».

Напомним, региональный центр «Вега» создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2025 года работа центра ведется в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».