Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния Экономика

Нижегородская область вошла в число двадцати лучших субъектов России по уровню материального благополучия населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные РИА Новости.

По итогам 2024 года регион занял 20-е место в соответствующем рейтинге. За год Нижегородская область значительно улучшила свои показатели: рейтинговый балл вырос с 57,62 до 72,54.

При формировании рейтинга эксперты учитывали несколько ключевых факторов. Среди них — средний размер банковских вкладов, доля населения с доходами ниже уровня бедности, а также количество граждан, зарабатывающих свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, анализировалась доступность ипотечного жилья: рассчитывалась доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры в кредит.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший 100 баллов, и Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 99,31. В конце списка оказались Республика Тыва (16,02) и Ингушетия (2,68).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область укрепила позиции в рейтинге регионов по цифровой трансформации.