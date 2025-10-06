Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Экономика
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
05 октября 2025 15:12Опубликован график проведения ярмарок "Покупай нижегородское" в октябре
05 октября 2025 11:01Нижегородцам озвучили прогноз ЦБ по ставке на 2026 год
04 октября 2025 12:24Нижегородские портные могут зарабатывать до 150 тысяч рублей
04 октября 2025 09:00Нижегородцы потратят более 3000 рублей на подарки к Дню учителя
04 октября 2025 07:00Экс-мэр Нижнего Новгорода воюет с бывшей женой за торговый центр
03 октября 2025 19:04Нижегородцы могут вступить в программу долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
03 октября 2025 18:32Нижегородский изготовитель пищевой продукции увеличит выработку на 12%
03 октября 2025 15:57Нижегородский "Сокол" начал сборку первого подкилевого отсека самолета МС-21-310
03 октября 2025 15:45Более 90 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Кстове
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния

06 октября 2025 09:21 Экономика
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния

Нижегородская область вошла в число двадцати лучших субъектов России по уровню материального благополучия населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные РИА Новости.

По итогам 2024 года регион занял 20-е место в соответствующем рейтинге. За год Нижегородская область значительно улучшила свои показатели: рейтинговый балл вырос с 57,62 до 72,54.

При формировании рейтинга эксперты учитывали несколько ключевых факторов. Среди них — средний размер банковских вкладов, доля населения с доходами ниже уровня бедности, а также количество граждан, зарабатывающих свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, анализировалась доступность ипотечного жилья: рассчитывалась доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры в кредит.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший 100 баллов, и Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 99,31. В конце списка оказались Республика Тыва (16,02) и Ингушетия (2,68).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область укрепила позиции в рейтинге регионов по цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область укрепила позиции в рейтинге регионов по цифровой трансформации.

Теги:
Деньги Рейтинг экономика
Поделиться:
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
