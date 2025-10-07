Число POS-терминалов в Нижегородской области перевалило за 110 тысяч Общество

Инфраструктура для приема безналичной оплаты в Нижегородской области продолжает развиваться: к 1 июля 2025 года в регионе функционировало свыше 110 тысяч POS-терминалов (рост на 7%). Кроме того, на территории области установлено около 2,7 тысячи банкоматов, сообщает пресс-служба Волго-Вятского главного управления Банка России.

Согласно предоставленной информации, на каждого жителя региона в среднем приходится три банковские карты. Всего в Нижегородской области к началу второго полугодия было выпущено более 10 миллионов карт.

С января по июнь 2025 года с использованием банковских карт нижегородцы совершили 777 миллионов операций на общую сумму 1,4 триллиона рублей.

Основную часть транзакций составили оплата товаров и услуг — 87% по количеству операций и 39% по объёму. На переводы между держателями карт пришлось 10% операций и 38% оборота.

При этом количество операций по снятию наличных за год сократилось на 9%. Было произведено 15,3 миллиона таких транзакций на общую сумму около 290 миллиардов рублей.

POS-терминалы в регионе используются не только для оплаты покупок, но и для выдачи наличных в рамках сервиса "наличные на кассе".

По данным на 1 июля 2025 года, в Нижегородской области работало 920 торговых точек, предоставляющих такую услугу. Это на 2% больше по сравнению с началом года.

Сервис "наличные на кассе" позволяет снять деньги с карты во время оплаты товара. Сумма покупки при этом значения не имеет. В день можно получить до 5 тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч.

О наличии услуги обычно сообщают информационные стикеры возле терминала. Если их нет, уточнить возможность снятия наличных можно у сотрудника магазина.

Ранее сообщалось, что Центробанк покажет новую тысячерублевую банкноту с нижегородским "Метеором" в конце 2025 года.