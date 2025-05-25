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Более миллиона монет сдали в банк жители Нижегородской области

10 июня 2025 14:14  [46]
Более миллиона монет сдали в банк жители Нижегородской области

Фото: ВВГУ Банка России

Жители Нижегородской области активно приняли участие в весенней всероссийской акции "Монетная неделя" (18+), которая проходила в апреле. В ходе мероприятия в местные банки было сдано свыше 1 миллиона монет на общую сумму более 4 миллионов рублей. Этот результат превзошел показатели аналогичной акции, которая прошла осенью прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского главного управления Банка России, в целом по регионам, входящим в зону ответственности управления, за время проведения акции граждане сдали 5,2 миллиона монет. Общая сумма составила 24,5 миллиона рублей.

Наиболее часто участники приносили монеты номиналом 10 рублей. Вторыми по популярности стали монеты достоинством 1 рубль.

По данным банков, некоторые жители подошли к сдаче монет с креативом. В одном из нижегородских отделений клиент передал кассиру трехлитровую банку, наполненную монетами по 1 копейке. Другой участник принес 31,5 тысячи монет, аккуратно расфасованных в бумажные трубочки по 100 штук.

Необычный случай произошел в Удмуртии: молодожены принесли 10 мешков с десятирублевыми монетами на общую сумму 100 тысяч рублей. По их словам, это был свадебный подарок от друзей.

"Монетная неделя" проводится при поддержке Банка России и направлена на возвращение в обращение мелочи, которая скапливается у граждан в копилках и карманах. В рамках акции любой желающий мог обменять монеты на купюры или зачислить сумму на банковский счет.

Организаторы напоминают, что сдать монеты можно не только в дни проведения специальных мероприятий — банки принимают их в течение всего года.

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Теги:
Акции Банк России Деньги
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