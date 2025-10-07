71 идея нижегородцев воплощена в жизнь по проекту "Вам решать!"

Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершена реализация всех инициатив, отобранных в 2025 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, за этот год в разных районах города удалось воплотить 71 проект, предложенный нижегородцами. Реализация стала возможна благодаря поддержке регионального правительства и администрации города. В рамках программы отремонтировали 24 участка дорог, установили восемь детских и две спортивные площадки, обновили спортивную инфраструктуру в 22 школах и, впервые, в одном детском саду. Кроме того, новое покрытие появилось на территориях 12 детских садов и двух школ. На этапе голосования за проекты жители города отдали более 121 тысячи голосов.

Глава города подчеркнул, что проект "Вам решать!" продолжится и в следующем году. Он выразил надежду, что нижегородцы вновь проявят активность и примут участие в голосовании и подаче инициатив.

Как уточнили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики мэрии, в Автозаводском районе реализовано 18 проектов, в Сормовском – 10, в Советском – 9, в Канавинском – 8, в Ленинском и Нижегородском – по 7, в Московском – 6, в Приокском – 4, а в Новинках – 2 проекта.

Директор департамента Артур Штоян отметил, что особое внимание уделялось благоустройству школьных территорий. В частности, в ряде учебных заведений появились новые беговые дорожки, что позволит детям заниматься легкой атлетикой, сдавать нормативы и проводить школьные соревнования в комфортных условиях. Он подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря активному участию жителей в губернаторском проекте "Вам решать!".

