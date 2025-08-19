Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 августа 2025 15:30  [81] Жители Ленинского района добились ремонта дорог по проекту "ВАМ РЕШАТЬ!"
20 августа 2025 15:18  [86] Названы сроки строительства объездной дороги на Родионова в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 15:00  [101] В Ботаническом саду ННГУ расцвела самая крупная кувшинка в мире
20 августа 2025 14:40  [112] Еще один ОКН в Городце выставили на электронный аукцион
20 августа 2025 14:37  [86] Участник СВО: "Сражаемся под девизом "Ни шагу назад", как в Великую Отечественную"
20 августа 2025 14:08  [124] В Госдуме предложили ограничить соотношение зарплат руководителей и подчинённых
20 августа 2025 14:00  [161] Более сотни нежилых объектов изымают через суд для строительства метро в Сормове
20 августа 2025 13:00  [168] Переезд на Московском шоссе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
20 августа 2025 12:23  [124] В Нижегородской области стартовала викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!", посвященная проекту "ВАМ РЕШАТЬ!"
20 августа 2025 11:22  [212] Число детей мигрантов резко сократилось в школах Нижегородской области
Общество

Жители Ленинского района добились ремонта дорог по проекту "ВАМ РЕШАТЬ!"

20 августа 2025 15:30  [81] Общество
Жители Ленинского района добились ремонта дорог по проекту ВАМ РЕШАТЬ!

Фото: организаторы мероприятия

Три улицы в частном секторе Ленинского района Нижнего Новгорода получили новое дорожное покрытие. Работы на Пермской, Гурьевской и Серпуховской улицах прошли по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!".

Активисты проекта "Социальный участковый" вместе с координатором, депутатом городской Думы Оксаной Смолиной проверили, как сделали дорогу на Гурьевской. По словам депутата, такие проекты важны, потому что позволяют людям самим определять приоритеты, а социальные участковые помогают наладить диалог между жителями и властями.

Ранее качество ремонта на всех трех улицах уже оценили вместе с подрядчиками и администрацией района.

Местный социальный участковый Ольга Лазоренко рассказала, что давно живет в этом районе и знает, как долго люди ждали нормальных дорог. Она отметила, что все получилось благодаря инициативе самих жителей и поддержке со стороны властей.

Проект "Социальный участковый" запустили весной 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его участники помогают людям разобраться в городских программах и донести свои идеи до чиновников.

Сейчас идет прием заявок на следующий этап "ВАМ РЕШАТЬ!". Предложить идею можно до 15 сентября на сайте vam.golosza.ru. Это могут сделать как отдельные люди, так и группы — например, ТОСы, сельские старосты или семьи от 10 человек.

После приема заявок пройдет голосование. Победившие проекты реализуют в 2026 году. Следить за статусом своей идеи можно через личный кабинет на сайте.

В 2025 году в регионе планируют выполнить 462 проекта, отобранных по итогам конкурса прошлого года. Система инициативного бюджетирования работает в Нижегородской области уже 12 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать! Ленинский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных