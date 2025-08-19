Жители Ленинского района добились ремонта дорог по проекту "ВАМ РЕШАТЬ!" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Три улицы в частном секторе Ленинского района Нижнего Новгорода получили новое дорожное покрытие. Работы на Пермской, Гурьевской и Серпуховской улицах прошли по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!".

Активисты проекта "Социальный участковый" вместе с координатором, депутатом городской Думы Оксаной Смолиной проверили, как сделали дорогу на Гурьевской. По словам депутата, такие проекты важны, потому что позволяют людям самим определять приоритеты, а социальные участковые помогают наладить диалог между жителями и властями.

Ранее качество ремонта на всех трех улицах уже оценили вместе с подрядчиками и администрацией района.

Местный социальный участковый Ольга Лазоренко рассказала, что давно живет в этом районе и знает, как долго люди ждали нормальных дорог. Она отметила, что все получилось благодаря инициативе самих жителей и поддержке со стороны властей.

Проект "Социальный участковый" запустили весной 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его участники помогают людям разобраться в городских программах и донести свои идеи до чиновников.

Сейчас идет прием заявок на следующий этап "ВАМ РЕШАТЬ!". Предложить идею можно до 15 сентября на сайте vam.golosza.ru. Это могут сделать как отдельные люди, так и группы — например, ТОСы, сельские старосты или семьи от 10 человек.

После приема заявок пройдет голосование. Победившие проекты реализуют в 2026 году. Следить за статусом своей идеи можно через личный кабинет на сайте.

В 2025 году в регионе планируют выполнить 462 проекта, отобранных по итогам конкурса прошлого года. Система инициативного бюджетирования работает в Нижегородской области уже 12 лет.