Участники проекта "СВОё дело" побывали с экскурсиями на нижегородских предприятиях Экономика

Фото: Центр "Мой бизнес" Нижегородской области

Экскурсии по десяти промышленным предприятиям провели для 42 участников проекта «СВОё дело» в Нижегородской области.

Проект реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроект а «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что проект «СВОё дело» помогает участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей, пройти путь от идеи до готового бизнес-плана.

«Участники проекта изучают основы предпринимательства, развивают свои навыки на семинарах и бизнес-играх, а в итоге получают четкий план запуска собственного дела. Важная часть программы – наставничество. Опытные предприниматели и руководители предприятий делятся практическими знаниями, помогают увидеть, как бизнес работает на самом деле. Мы также проводим экскурсии на предприятия региона. Это дает участникам возможность познакомиться с производственными процессами и установить новые профессиональные связи», – рассказал Максим Черкасов.

В рамках проекта участники посетили производственные площадки десяти предприятий в Кстовском районе, Сарове, Уренском, Павловском округе, Городецком округе.

Программа «СВОё дело» продлится до конца ноября. Ранее для ее участников проводились семинары и бизнес-игры. Для победителей бизнес-игр сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Авторы 10 лучших проектов смогут бесплатно получить одну из услуг, связанных с разработкой сайта, интернет-магазина или другим форматом продвижения продукции, сертификацией товаров, разработкой брендбука и бизнес-плана.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.