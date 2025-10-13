Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 октября 2025 18:00Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на выставке "Золотая осень-2025"
13 октября 2025 16:11Участники проекта "СВОё дело" побывали с экскурсиями на нижегородских предприятиях
13 октября 2025 16:03МТС открыла продажи автомобилей AITO SERES M5 в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 14:43АО "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+
13 октября 2025 13:59Нижегородский кадровый центр поможет найти работу людям с судимостью
13 октября 2025 13:56Нижегородские предприниматели получили льготные займы на 200 млн рублей
13 октября 2025 13:16Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
13 октября 2025 12:34Почти 20 тысяч нижегородцев прошли профориентацию в кадровом центре
13 октября 2025 12:14Выданы разрешения на реконструкцию завода "Полет" в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 11:38Научный автоцентр построят в Нижнем Новгороде
Экономика

Участники проекта "СВОё дело" побывали с экскурсиями на нижегородских предприятиях

13 октября 2025 16:11 Экономика
Участники проекта СВОё дело побывали с экскурсиями на нижегородских предприятиях

Фото: Центр "Мой бизнес" Нижегородской области

Экскурсии по десяти промышленным предприятиям провели для 42 участников проекта «СВОё дело» в Нижегородской области.

Проект реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что проект «СВОё дело» помогает участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей, пройти путь от идеи до готового бизнес-плана.

«Участники проекта изучают основы предпринимательства, развивают свои навыки на семинарах и бизнес-играх, а в итоге получают четкий план запуска собственного дела. Важная часть программы – наставничество. Опытные предприниматели и руководители предприятий делятся практическими знаниями, помогают увидеть, как бизнес работает на самом деле. Мы также проводим экскурсии на предприятия региона. Это дает участникам возможность познакомиться с производственными процессами и установить новые профессиональные связи», – рассказал Максим Черкасов.

В рамках проекта участники посетили производственные площадки десяти предприятий в Кстовском районе, Сарове, Уренском, Павловском округе, Городецком округе. 

Программа «СВОё дело» продлится до конца ноября. Ранее для ее участников проводились семинары и бизнес-игры. Для победителей бизнес-игр сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Авторы 10 лучших проектов смогут бесплатно получить одну из услуг, связанных с разработкой сайта, интернет-магазина или другим форматом продвижения продукции, сертификацией товаров, разработкой брендбука и бизнес-плана.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес СВО Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных