Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 09:49В Нижегородской области представили экономический прогноз до 2028 года
15 октября 2025 07:31Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить
15 октября 2025 07:20Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 07:04Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке
14 октября 2025 17:54Черкасов представил опыт региона по развитию индустрии детских товаров на совещании в Минпромторге РФ
14 октября 2025 17:00Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря "Производительности труда"
14 октября 2025 15:48Еще 111 млн рублей направят на создание террасного парка в Почаинском овраге
14 октября 2025 14:10ВТБ: Рынок сбережений вырос на 7% с начала года
Экономика

Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся

15 октября 2025 12:00 Экономика
Люлин прокомментировал итоги нулевого чтения проекта бюджета Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подвел итоги "нулевого чтения" проекта бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Он опубликовал пост в своих соцсетях.

Отметим, что в обсуждении 14 октября приняли участие губернатор Глеб Никитин, депутаты, представители правительства и Контрольно-счетной палаты. 

По словам Евгения Люлина, "нулевые чтения" позволяют заранее согласовать ключевые позиции по будущему бюджету перед его официальным внесением в парламент, которое запланировано на конец октября.

Люлин отметил, что бюджет на 2026 год будет непростым, но социальная направленность останется приоритетом. Регион сохранит все обязательства перед семьями с детьми, участниками СВО и их родственниками, а также продолжит реализацию демографического проекта "Основной родительский доход".

Он подчеркнул, что область не откажется и от масштабных инфраструктурных инициатив: продолжится обновление электротранспорта, строительство станций метро и ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде.

Спикер также обратил внимание на влияние макроэкономических факторов. По его словам, жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка привела к снижению потребительского спроса, что негативно сказалось на автомобильной, металлургической, химической и строительной отраслях. Вместе с тем положительную динамику демонстрируют сферы ИТ, нефтепереработки и науки.

Люлин отметил, что несмотря на сокращение поступлений по налогу на прибыль, растут доходы граждан, а значит, увеличиваются поступления от НДФЛ.

Еще политик напомнил, что, по оценке губернатора Глеба Никитина, экономика региона сейчас находится "на грани нулевого роста". Это, подчеркнул спикер, серьезный сигнал, который требует консолидированных действий. Депутаты готовы работать вместе с правительством, снижая налоговую нагрузку и находя новые источники дохода для бюджета.

"Экономика развивается циклично: мы помним кризисы 2008 и 2014 годов. Каждый раз Нижегородская область выходила из них сильнее. Уверен, что и на этот раз справимся и сможем вернуться к росту", — подытожил Евгений Люлин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных