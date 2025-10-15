Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подвел итоги "нулевого чтения" проекта бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Он опубликовал пост в своих соцсетях.

Отметим, что в обсуждении 14 октября приняли участие губернатор Глеб Никитин, депутаты, представители правительства и Контрольно-счетной палаты.

По словам Евгения Люлина, "нулевые чтения" позволяют заранее согласовать ключевые позиции по будущему бюджету перед его официальным внесением в парламент, которое запланировано на конец октября.

Люлин отметил, что бюджет на 2026 год будет непростым, но социальная направленность останется приоритетом. Регион сохранит все обязательства перед семьями с детьми, участниками СВО и их родственниками, а также продолжит реализацию демографического проекта "Основной родительский доход".

Он подчеркнул, что область не откажется и от масштабных инфраструктурных инициатив: продолжится обновление электротранспорта, строительство станций метро и ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде.

Спикер также обратил внимание на влияние макроэкономических факторов. По его словам, жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка привела к снижению потребительского спроса, что негативно сказалось на автомобильной, металлургической, химической и строительной отраслях. Вместе с тем положительную динамику демонстрируют сферы ИТ, нефтепереработки и науки.

Люлин отметил, что несмотря на сокращение поступлений по налогу на прибыль, растут доходы граждан, а значит, увеличиваются поступления от НДФЛ.

Еще политик напомнил, что, по оценке губернатора Глеба Никитина, экономика региона сейчас находится "на грани нулевого роста". Это, подчеркнул спикер, серьезный сигнал, который требует консолидированных действий. Депутаты готовы работать вместе с правительством, снижая налоговую нагрузку и находя новые источники дохода для бюджета.

"Экономика развивается циклично: мы помним кризисы 2008 и 2014 годов. Каждый раз Нижегородская область выходила из них сильнее. Уверен, что и на этот раз справимся и сможем вернуться к росту", — подытожил Евгений Люлин.