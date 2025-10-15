Заслуженный врач-стоматолог Людмила Абрамова умерла в Нижнем Новгороде

Фото:
На 73-м году жизни скончалась Людмила Владимировна Абрамова — врач-стоматолог, Отличник здравоохранения Российской Федерации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, почти три десятилетия Людмила Абрамова посвятила работе в Автозаводской стоматологической поликлинике на проспекте Кирова. За 30 лет профессиональной деятельности она заслужила искреннее уважение как среди коллег, так и среди пациентов.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Людмилы Абрамовой.
