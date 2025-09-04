Умер известный нижегородский врач Аркадий Леонов Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Скончался известный нижегородский врач и педагог Аркадий Леонов. О его уходе сообщил в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Аркадий Леонов внес значительный вклад в подготовку специалистов в области педиатрии и профилактической медицины. С 1996 по 2013 год он одновременно возглавлял два ключевых направления в Нижегородской государственной медицинской академии (ныне ПИМУ. - Прим. ред.) — педиатрический и медико-профилактический факультеты. С 1997 по 2004 год Леонов также руководил многопрофильной кафедрой гигиены.

"В последнее время в вузе не работал, но выпускники его хорошо помнят и искренне скорбят", - отметил Никонов, который сам является выпускником НижГМА.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Аркадия Леонова.

Ранее сообщалось, что старейший нижегородский педиатр Владимир Бордей умер в 87 лет.