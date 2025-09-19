Ушел из жизни ученый ННГУ, более полувека посвятивший изучению ИИ Общество

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Выдающийся специалист в области искусственного интеллекта, профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Александр Горбань ушел из жизни на 74-м году. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ННГУ.

За свою многолетнюю карьеру Александр Николаевич проработал в университете более пяти десятилетий. Он занимал должность главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных и был удостоен звания почётного доктора ННГУ.

Профессор Горбань возглавлял важнейшие научные инициативы вуза. Среди них — мегагрант "Масштабируемые сети систем ИИ для анализа данных растущей размерности" (2018–2020), а также проект "Надёжный и логически прозрачный искусственный интеллект: технология, верификация и применение при социально-значимых и инфекционных заболеваниях" (2020–2022).

"Уход из жизни Александра Николаевича Горбаня — это огромная утрата для всех нас", — отметили в ННГУ.

Ранее сообщалось о смерти известного нижегородского врача и педагога Аркадия Леонова.