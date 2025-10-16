Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 16:54Вспышка кишечной инфекции в школе Арзамаса заинтересовала прокуратуру
16 октября 2025 16:46Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в школе Арзамаса
16 октября 2025 16:36Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале госуслуг
16 октября 2025 16:25Две станции метро в Нижнем Новгороде обещают достроить к 2027 году
16 октября 2025 16:03Школу в Арзамасе закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
16 октября 2025 15:45Почему нижегородские мужчины стали чаще уходить в декрет: мнение экспертов
16 октября 2025 15:30Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным
16 октября 2025 15:00Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году
16 октября 2025 14:50Трамвай №8 может вернуться на маршрут до Гнилиц на следующей неделе
16 октября 2025 14:38Минлесхоз разрешил отстрелить медведя в Варнавинском округе
Общество

Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале госуслуг

16 октября 2025 16:36 Общество
Жизненная ситуация Налоговый вычет запущена на портале госуслуг

Фото: Александр Воложанин

Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале госуслуг. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, например, с зарплаты. Или уменьшить сумму налога к уплате в бюджет при определённых операциях, например, при продаже недвижимости.

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации – это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – сказал Дмитрий Григоренко.

Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета. А также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций. 

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом.

За имущественным вычетом обращаются граждане, которые продавали либо покупали жилую недвижимость.

Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения.

Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты. 

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. Каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 госуслуг, которые связаны одной темой. Например: поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и многие другие. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32 федеральные жизненные ситуации.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записаться на бесплатную консультацию юриста через "Госуслуги".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги
Поделиться:
Новости по теме
11 августа 2025 11:50Нижегородцы получат новый сервис "жизненные ситуации" на Госуслугах
05 августа 2025 18:07Кнопка "Жизненные ситуации" стала доступна нижегородцам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных