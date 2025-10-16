Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале госуслуг Общество

Фото: Александр Воложанин

Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале госуслуг. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, например, с зарплаты. Или уменьшить сумму налога к уплате в бюджет при определённых операциях, например, при продаже недвижимости.

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации – это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – сказал Дмитрий Григоренко.

Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета. А также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом.

За имущественным вычетом обращаются граждане, которые продавали либо покупали жилую недвижимость.

Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения.

Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты.

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. Каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 госуслуг, которые связаны одной темой. Например: поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и многие другие. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32 федеральные жизненные ситуации.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записаться на бесплатную консультацию юриста через "Госуслуги".