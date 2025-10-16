Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
28 человек получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

16 октября в усадьбе Рукавишниковых – главном здании Нижегородского музея-заповедника – наградили жителей региона, удостоенных почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области». 28 человек были отмечены нагрудными знаками и дипломами за достижение высоких результатов в различных сферах деятельности после выхода на пенсию. Каждый из них внес большой вклад в развитие ветеранских движений и других направлений общественной жизни региона.

Организаторами мероприятия выступили министерство социальной политики региона и Нижегородский областной дом ветеранов. До церемонии награждения для гостей организовали экскурсию по усадьбе. Ветеранам продемонстрировали музейные экспонаты и рассказали об истории рода Рукавишниковых.

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Людмила Буркова поблагодарили нижегородцев за вклад в развитие родного края и вручили им заслуженные награды.

«Сегодня мы отдаём вам дань глубочайшего уважения. Ваша жизнь – это настоящий урок мужества, мудрости и беззаветной любви к родной земле. Ваш труд и опыт стали тем прочным фундаментом, на котором строится благополучие нашего региона. Мы благодарим вас за неиссякаемую энергию и активную жизненную позицию. Вы неустанно делитесь опытом и мудростью с молодым поколением, поддерживаете ветеранские сообщества и демонстрируете нам пример истинного служения гражданина своей стране», – сказал министр.

В числе награжденных – ветеран труда из Городецкого муниципального округа Александр Федорович Рыбаков. За плечами полковника милиции в отставке, ветерана боевых действий – более 30 лет службы в правоохранительных органах. Уже 20 лет находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает активно заниматься общественной деятельностью. Созданное им в 2014 году Городецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» занимает особое место в общественной жизни муниципалитета. По инициативе ветерана также успешно реализуется еще один проект – детский военно-спортивный клуб «Наследники Победы» имени Героя России Крупинова А.А.

«Военно-спортивный клуб «Наследники Победы» – это моя особая гордость. Ребята, посещающие его, участвуют в турнирах по различным видам спорта, проходят образовательную программу, хорошо знают военную историю. А еще у нас есть свой «флот», на котором дети ежегодно сплавляются по нашим рекам. Я даже не представляю, как можно оставить всю эту деятельность. Это моя жизнь!» – рассказал ветеран.

Людмила Витальевна Громова, жительница Сокольского муниципального округа, прошла путь от рядового учителя до директора Валовской средней школы. Педагогический стаж ветерана – 45 лет. После выхода на заслуженный отдых она уже 20 лет возглавляет первичную ветеранскую организацию района, является инициатором создания в Пушкаревском Доме культуры клуба ветеранов «Волжанка», занимается краеведческой работой. Как истинный патриот Сокольской земли она вкладывает душу в изучение родного края. Эта работа помогла ветерану выпустить свою книгу «Земля Валовская: люди и судьбы».

«Секрет моего активного долголетия – это дети. Работая в школе, я всегда брала на себя классное руководство. Помню и люблю всех своих учеников, и они относятся ко мне с особой теплотой, вниманием и заботой. Работа с детьми придает мне энергию и отличное настроение, которые я, в свою очередь, передаю своим одноклубницам и коллегам. Дарите людям счастье – и вам все вернется в троекратном размере!» – сказала нижегородка.

Церемония завершилась выступлением солистов Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Л. Ростроповича.

Напомним, почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» было учреждено в 2004 году. Награду вручают нижегородцам дважды в год – в мае, в честь празднования Дня Победы, и в октябре, в рамках празднования Международного дня пожилых людей. Решение о присвоении звания принимается Законодательным собранием Нижегородской области. Ежегодно звание присваивается 60 ветеранам. За все время почетного звания были удостоены порядка 1 200 нижегородцев.

