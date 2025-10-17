ЭКГ-форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижний Новгород стал площадкой для объединенного ЭКГ-форума (18+) ответственного бизнеса и форума устойчивого развития "СО.ЗНАНИЕ". Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из двух федеральных округов – Центрального и Приволжского – для выработки практических решений в сфере устойчивого развития, социальной ответственности и деловой репутации. На мероприятии 17 октября присутствовал и корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил символичность проведения объединенного форума именно в регионе с богатыми традициями ответственного предпринимательства. По его словам, Нижегородская область и исторически, и в новое время уделяет огромное внимание ответственному бизнесу и стимулированию его к реализации государственной политики и собственных внутренних корпоративных стандартов социальной ответственности.

На форуме обсуждается национальный рейтинг "Экология-Кадры-Государство" (ЭКГ), который оценивает компании по уровню экологической ответственности, отношению к сотрудникам и взаимодействию с государством. Как отметил Глеб Никитин, платформа ЭКГ позволяет гибко интегрировать в оценку бизнеса самые актуальные задачи, которые ставит президент и диктует текущая ситуация. Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область стала первым регионом Приволжского федерального округа, принявшим закон о развитии отечественного бизнеса. По его словам, региональный бизнес уже активно использует ЭКГ-стандарт для самооценки и развития.

"ЭКГ – это универсальный инструмент, который позволяет компаниям сравнить себя с другими, понять, насколько их политика социально ориентирована, и получить стимулы от государства. Это не просто рейтинг, а механизм формирования новой корпоративной культуры", – отметил он.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов добавил, что особое внимание в рейтинге уделяется демографическим инициативам – за них можно получить до 40 из 160 баллов.

Он отметил, что демография – ключевой вызов, с которым сталкивается бизнес. Нехватка кадров становится серьезным ограничением для роста, и компании вынуждены конкурировать за сотрудников, что увеличивает издержки.

"Мы часто слышим вопрос: почему в ЭКГ-рейтинге так много баллов за демографию? Ответ прост: без людей экономика не работает. Если не думать на поколение вперёд, ситуация будет только ухудшаться", – заявил Ниязметов.

Он также напомнил, что идея ЭКГ возникла как попытка создать отечественный стандарт оценки деловой репутации, основанный на национальных ценностях. В отличие от западных ESG-подходов, ЭКГ учитывает вклад бизнеса в решение демографических проблем, развитие территорий и поддержку людей.

"Мы оцифровали 95% российского бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Это позволяет не только измерить, но и поддержать ответственные компании – вне зависимости от их масштаба", – подчеркнул он.

В рамках форума проходят сессии, посвящённые поддержке ответственного бизнеса, демографической политике и эффективной коммуникации с обществом. Участники обсуждают, какие меры поддержки государство готово предложить компаниям, которые вносят вклад в достижение национальных целей.

Форум завершится церемонией награждения лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа. Организаторы уверены, что объединение двух форумов станет началом новой практики межрегионального сотрудничества и усилит роль бизнеса в социальном развитии страны.