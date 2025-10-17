Учитель физики из Володарска победила в конкурсе "Мичуринский учитель" Общество

Фото: Нижегородский институт развития образования

16 октября в Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства состоялся финал регионального конкурса «Мичуринский учитель». Состязание проводится в Нижегородской области с 2024 года, оно нацелено на повышение профессионального уровня педагогов аграрных классов и раскрытие их творческого потенциала, а также повышение престижа аграрного образования в регионе. Конкурс назван в честь Ивана Владимировича Мичурина – российского и советского биолога и селекционера, автора многих сортов плодово-ягодных культур.

Конкурс проводится совместно министерством образования и науки и министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. Мероприятие состоялось при поддержке Нижегородского института развития образования.

«Проведение подобных конкурсов дает стимул для развития как самим учителям аграрных классов, так и школьникам, которые вдохновляются своими наставниками, стараются помогать им в подготовке и защите проектов. Важно, что состязание предусматривает взаимодействие педагогов с представителями опорных предприятий и другими крупными работодателями в агропромышленной сфере. Они очень заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, которых в нашем регионе готовят, начиная еще со школы», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В областном Минобре рассказали, что в этом году в конкурсе участвовали 33 педагога, из них до финала дошли девять. В отборочных турах жюри оценивало образовательные проекты учителей с точки зрения полноты содержания образовательных программ, наличия авторских методик и материалов, а также разнообразия примененных технологий и методик. По итогам всех испытаний первое место заняла учитель физики средней школы №10 Володарска Анна Волокушина.

«Наша отрасль испытывает огромную потребность в квалифицированных кадрах по многим позициям. Хочется выразить огромную благодарность всем учителям, которые в интересной и научной форме проводят детям уроки физики и химии, прививают ребятам любовь к земле и сельскому хозяйству, раскрывают потенциал нашей отрасли. Именно благодаря талантливым преподавателям, умеющим увлечь ребят, показать перспективы работы в сельском хозяйстве, мы можем рассчитывать на приток молодых и амбициозных специалистов. Мы должны создать все условия для того, чтобы талантливая молодёжь оставалась в сельском хозяйстве, развивала инновационные технологии и привносила свежие идеи в традиционное производство», – сказала начальник отдела развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса и организационной работы министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Людмила Херувимова.

На финальном очном испытании учителя за короткое время должны были представить свои образовательные разработки по обучению школьников в рамках деятельности аграрных профильных классов. Победительница конкурса Анна Волокушина презентовала проект, который рассчитан на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Он реализуется школой совместно со специалистами местной птицефабрики.

«Мы проводим совместные занятия и лабораторные исследования со специалистами нашей птицефабрики, изучаем предмет физики с точки зрения развития агропромышленного комплекса», – пояснила победительница.

Педагог средней школы №10 Володарска получила 40 тыс. рублей на реализацию своего проекта. Второе и третье места в конкурсе заняли учитель начальных классов Спасской средней школы Елена Карпова и учитель начальных классов Леньковской основной школы Юлия Арнаутова. Они также получили по 30 тыс. рублей на развитие образовательных разработок.

«В рамках создания агротехнологических классов заключены соглашения о сотрудничестве с индустриальными и академическими партнерами, налажено взаимодействие школ с предприятиями. Включение в процесс работы профильных агротехнологических классов академических партнёров – очень важный фактор развития. На данный момент общеобразовательные организации взаимодействуют с Нижегородским государственным агротехнологическим университетом, а также некоторыми учреждениями системы среднего профессионального образования», – пояснила ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.

Напомним, создание профильных классов в общеобразовательных организациях региона проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина.

Нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».