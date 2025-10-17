Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 октября 2025 18:23Лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 16:34Представители 68 регионов обсудили инвестиционный климат в Нижегородской области
17 октября 2025 16:18Эксперт назвал причину ухудшения качества бензина на российских АЗС
17 октября 2025 14:45Транспортно-пересадочный узел на Казанском шоссе хотят построить в 2030 году
17 октября 2025 13:48Две трети квартир в новостройках Нижнего Новгорода остаются нераспроданными
17 октября 2025 12:20ЭКГ-форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 18:16Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 9%
16 октября 2025 17:07Работники выксунского завода ОМК поборются в конкурсе профмастерства
16 октября 2025 15:52"Ростелеком" запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом
16 октября 2025 14:03Эксперт НИУ: рост налогового вычета по сбережениям поддержит семьи
Экономика

Лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде

17 октября 2025 18:23 Экономика
Лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме СО.ЗНАНИЕ в Нижнем Новгороде

Фото: Максим Герасимов

На ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей премии «За вклад в достижение национальных целей развития».

Лидерами ЭКГ-рейтинга ПФО стали АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Полиэф» (входит в ПАО «Сибур холдинг»), АО «Аммоний» и АО «Промис».

Достижение национальных целей развития требует консолидации всех ресурсов, в том числе широкого участия предпринимателей. Компании-лауреаты были отобраны, исходя из следующих критериев: компанией пройдены два этапа ЭКГ-рейтинга; высокие позиции в ЭКГ-рейтинге (ААА, Лидер); юридическое лицо зарегистрировано в регионах ПФО; компания реализует систематическую работу и вносит существенный вклад в развитие региона присутствия компании.

Награды и дипломы победителям вручили полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Для нас стало хорошей традицией чествовать лидеров ЭКГ-рейтинга, которые мыслят стратегически, видят свою миссию шире и дальше сиюминутной прибыли. Компании-лидеры доказали, что видят свою цель в активной поддержке регионов, где они работают, в создании достойных условий для своих сотрудников и их семей, в эффективном взаимодействии с властью. Высокий результат в ЭКГ-рейтинге — это важный сигнал: системная работа таких компаний в интересах общества не остается без внимания и является закономерным результатом их зрелой корпоративной политики. Сегодня мы награждаем компании из различных секторов экономики Приволжского федерального округа, которые внесли наибольший практический вклад в достижение национальных целей развития. ЭКГ-рейтинг был создан именно для того, чтобы находить, поощрять и масштабировать лучшие примеры ответственного ведения бизнеса», — отметил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

«Внедрение ЭКГ-принципов — это не просто модный тренд. ЭКГ — серьезный драйвер развития территорий, способствующий долгосрочному благополучию жителей. Такой системный подход требует от региональных властей ответственности и глубокого понимания всех социально-экономических процессов. Речь идет о формировании эффективной экономики пространства, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни каждого человека. Система ЭКГ-рейтинга — полезный инструмент и для оценки собственной работы, эффективности принимаемых властью решений. Рад, что большинство представителей бизнеса в регионах округа понимает важность этого направления», — сказал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил лидеров ЭКГ-рейтинга.

«Уверен, что это особенная победа. Она говорит о том, что каждая из компаний не просто заботится об экономических показателях, но, в первую очередь, берет на себя ответственность перед людьми, обществом и природой. Очень рад, что среди лидеров — и нижегородские компании, которые вкладываются во множество социальных проектов, связанных и с благополучием жителей, и с развитием территорий, и со спортом», — подчеркнул Глеб Никитин.

Победители премии реализуют социальные и экологические проекты, поддерживают семьи сотрудников, инвестируют в образование и здоровье, внедряют инновации и устойчивые производственные практики. Награждение дипломами стало символом значимого вклада этих компаний в развитие регионов и страны, подтверждением того, что эффективный бизнес может быть одновременно социально-ориентированным и прогрессивным. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Нацпроект Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных