Лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Максим Герасимов

На ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей премии «За вклад в достижение национальных целей развития».

Лидерами ЭКГ-рейтинга ПФО стали АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Полиэф» (входит в ПАО «Сибур холдинг»), АО «Аммоний» и АО «Промис».

Достижение национальных целей развития требует консолидации всех ресурсов, в том числе широкого участия предпринимателей. Компании-лауреаты были отобраны, исходя из следующих критериев: компанией пройдены два этапа ЭКГ-рейтинга; высокие позиции в ЭКГ-рейтинге (ААА, Лидер); юридическое лицо зарегистрировано в регионах ПФО; компания реализует систематическую работу и вносит существенный вклад в развитие региона присутствия компании.

Награды и дипломы победителям вручили полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Для нас стало хорошей традицией чествовать лидеров ЭКГ-рейтинга, которые мыслят стратегически, видят свою миссию шире и дальше сиюминутной прибыли. Компании-лидеры доказали, что видят свою цель в активной поддержке регионов, где они работают, в создании достойных условий для своих сотрудников и их семей, в эффективном взаимодействии с властью. Высокий результат в ЭКГ-рейтинге — это важный сигнал: системная работа таких компаний в интересах общества не остается без внимания и является закономерным результатом их зрелой корпоративной политики. Сегодня мы награждаем компании из различных секторов экономики Приволжского федерального округа, которые внесли наибольший практический вклад в достижение национальных целей развития. ЭКГ-рейтинг был создан именно для того, чтобы находить, поощрять и масштабировать лучшие примеры ответственного ведения бизнеса», — отметил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

«Внедрение ЭКГ-принципов — это не просто модный тренд. ЭКГ — серьезный драйвер развития территорий, способствующий долгосрочному благополучию жителей. Такой системный подход требует от региональных властей ответственности и глубокого понимания всех социально-экономических процессов. Речь идет о формировании эффективной экономики пространства, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни каждого человека. Система ЭКГ-рейтинга — полезный инструмент и для оценки собственной работы, эффективности принимаемых властью решений. Рад, что большинство представителей бизнеса в регионах округа понимает важность этого направления», — сказал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил лидеров ЭКГ-рейтинга.

«Уверен, что это особенная победа. Она говорит о том, что каждая из компаний не просто заботится об экономических показателях, но, в первую очередь, берет на себя ответственность перед людьми, обществом и природой. Очень рад, что среди лидеров — и нижегородские компании, которые вкладываются во множество социальных проектов, связанных и с благополучием жителей, и с развитием территорий, и со спортом», — подчеркнул Глеб Никитин.

Победители премии реализуют социальные и экологические проекты, поддерживают семьи сотрудников, инвестируют в образование и здоровье, внедряют инновации и устойчивые производственные практики. Награждение дипломами стало символом значимого вклада этих компаний в развитие регионов и страны, подтверждением того, что эффективный бизнес может быть одновременно социально-ориентированным и прогрессивным.