Бастрыкин заинтересовался свалкой медицинских документов в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: "Кстати,,,"

История с выброшенными на улицу медицинскими документами в Нижнем Новгороде дошла до главы Следкома России Александра Бастрыкина.

Напомним, что необычную свалку обнаружили в октябре на берегу Оки у Мызинского моста. Неизвестные выкинули кучу документов, в которых содержатся персональные данные пациентов и результаты анализов, в т.ч. на ВИЧ и сифилис. На некоторых бланках фигурируют названия частных клиник.

В региональном СК начали процессуальную проверку. Глава ведомства поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятом по итогу решении.

Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате Следкома.

