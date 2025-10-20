Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался свалкой медицинских документов в Нижнем Новгороде

20 октября 2025 10:54 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался свалкой медицинских документов в Нижнем Новгороде

Фото: "Кстати,,,"

История с выброшенными на улицу медицинскими документами в Нижнем Новгороде дошла до главы Следкома России Александра Бастрыкина. 

Напомним, что необычную свалку обнаружили в октябре на берегу Оки у Мызинского моста. Неизвестные выкинули кучу документов, в которых содержатся персональные данные пациентов и результаты анализов, в т.ч. на ВИЧ и сифилис. На некоторых бланках фигурируют названия частных клиник.

В региональном СК начали процессуальную проверку. Глава ведомства поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятом по итогу решении. 

Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате Следкома.

Ранее сообщалось, что нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств.

Также напомним, что частные клиники Нижнего Новгорода пригрозили ростом цен из-за нового налога.

