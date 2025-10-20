Бастрыкин заинтересовался свалкой медицинских документов в Нижнем Новгороде

Фото:
История с выброшенными на улицу медицинскими документами в Нижнем Новгороде дошла до главы Следкома России Александра Бастрыкина.
Напомним, что необычную свалку обнаружили в октябре на берегу Оки у Мызинского моста. Неизвестные выкинули кучу документов, в которых содержатся персональные данные пациентов и результаты анализов, в т.ч. на ВИЧ и сифилис. На некоторых бланках фигурируют названия частных клиник.
В региональном СК начали процессуальную проверку. Глава ведомства поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятом по итогу решении.
Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате Следкома.
