Общество

Нижегородский ИИ-сервис для поиска домашних животных занял 1 место на всероссийском конкурсе

17 октября 2025 18:34 Общество
Фото: Минцифры РФ

Сервис поиска пропавших животных с помощью искусственного интеллекта от проекта «Карта жителя Нижегородской области» занял первое место в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении» на XIII Всероссийском конкурсе цифрового развития регионов «ПРОФ-IT». Очная защита проектов-финалистов прошла в Омске. За призовые места в финале конкурса боролись 45 проектов из 18 субъектов РФ.

«Искусственный интеллект сейчас является самой востребованной технологией, которая уже доказала свою эффективность во многих сферах. Нейросети мониторят дорожное движение и состояние дорог в нашем регионе, следят за общественным порядком, помогают отвечать на обращения нижегородцев. ИИ в госуправлении стал нормой, поэтому мы расширяем возможности этой технологии на социальные вопросы и хотим использовать ИИ для решения таких простых, но в то же время важных для горожан задач, как поиск пропавших домашних питомцев», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Проекты-финалисты конкурса «ПРОФ-IT» оценивались по трем основным критериям: социальные и экономические эффекты, современность технологий и оригинальность решений.

«При создании нашего сервиса мы руководствовались тем же принципом – использовали самую передовую технологию, чтобы помочь жителям найти потерянных домашних животных. Такой технологией, конечно, стал искусственный интеллект как уже проверенный рабочий инструмент. Пилотный запуск сервиса состоялся в феврале этого года. На протяжении этого времени мы занимались донастройкой сети, определением порога детектирования, чтобы повышать точность, минимизировать ошибки. Также оттачивали механики пользовательского взаимодействия с сервисом, чтобы обеспечить максимально простой и удобный клиентский путь. Кроме того, шла работа над привлечением к проекту как можно большего количества региональных приютов», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

На данный момент ведется сотрудничество с 10 приютами Нижнего Новгорода. Среди них – «Добро с Хвостиком», «Мурррмяус», «Верные друзья» и другие.

«Нейросеть прошла полноценный этап дообучения на основе большого дата-сета. Теперь для поиска кошек и собак она может обработать фотографии, загруженные пользователями, и найти сходства по ключевым биометрическим параметрам. Определив совпадения среди найденных и потерянных животных, сервис в режиме реального времени с помощью push-уведомлений в приложении «Карта жителя» сообщает об этом авторам объявлений, обменивая их контактами для дальнейшей коммуникации», – рассказал директор ГАУ Нижегородской области «ЦИТ» Виталий Климашов.

Чтобы разместить объявление о питомце, необходимо авторизоваться через «Госуслуги» в мобильном приложении, перейти в раздел «Еще», а затем – в раздел «Питомцы». Далее есть возможность разместить объявления «Мой питомец потерялся» или «Я нашел питомца».

Волонтеры также подключаются к поиску дома для питомцев. В разделе «Ищут дом» на портале: pets.nn-card.ru публикуются объявления о животных, которые находятся в приютах. Можно выбрать любимца и приехать на встречу в один из центров.

Объявления о поиске и пропаже можно разместить только через мобильное приложение. На портале проекта можно просмотреть все объявления. Более подробная информация – в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов на платформах Android и iOS, в магазинах приложений AppStore, Google Play, RuStore.

В рамках «ЦИПР-2025» ИИ-сервис для поиска домашних животных был представлен заместителю председателя Правительства РФ – руководителю аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко. В перспективе на портале проекта планируется представить рейтинг самых активных нижегородцев, помогающих находить потерянных питомцев.

Напомним, развитие госпорталов с использованием технологий искусственного интеллекта отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина.

