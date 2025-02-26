Искусственный интеллект поможет нижегородцам находить пропавших питомцев

Фото: Минцифры РФ

В мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" появилась новая функция, позволяющая быстрее находить потерянных домашних животных. Теперь пользователи могут размещать объявления о пропаже или находке питомцев, а искусственный интеллект будет анализировать фото и помогать в поиске.

Чтобы подать объявление, необходимо авторизоваться в приложении через "Госуслуги", перейти в раздел "Еще", затем в "Питомцы" и выбрать одну из опций: "Мой питомец потерялся" или "Я нашел питомца".

Загруженная фотография обрабатывается нейросетью, которая анализирует ключевые биометрические точки – уникальные черты внешности животного. Если алгоритм обнаруживает совпадение среди других загруженных фото, пользователь получит уведомление и возможность связаться с владельцем или нашедшим питомца.

Для повышения точности поиска можно указать породу, чип-номер, особые приметы, а также примерное место и время пропажи или находки. Если нейросеть выявит сходство, в разделе "Мои объявления" появится отметка "Совпадение".

Функция поиска домашних животных реализуется в сотрудничестве с нижегородскими приютами "Добро с Хвостиком", "Мурррмяус" и "Верные друзья". Кроме того, приложение помогает подбирать питомцев для усыновления: в разделе "Ищут дом" на портале pets.nn-card.ru публикуются объявления о животных из приютов, доступных для знакомства и последующего забора в семью.

Объявления о пропаже и находке животных можно размещать только через мобильное приложение, а просматривать их — на сайте проекта. Приложение доступно для скачивания на платформах Android и iOS в AppStore, Google Play и RuStore.

Развитие цифровых сервисов, использующих искусственный интеллект, соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартует в России в 2025 году. В рамках этой инициативы реализуется восемь федеральных проектов, охватывающих интернет-инфраструктуру, цифровое управление, исследования и разработку отечественных решений в сфере технологий.