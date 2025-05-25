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Общество

ИИ помогает следить за порядком и искать питомцев в Нижегородской области

06 июня 2025 16:00  [84] Общество
ИИ помогает следить за порядком и искать питомцев в Нижегородской области

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Одной из ключевых разработок стал сервис "Цифровой городовой". Система мультиобъектной видеоаналитики способна автоматически распознавать такие нарушения, как курение в неположенных местах, выгул собак в парках и въезд на самокатах в запрещённые зоны. При обнаружении нарушения система активирует громкоговоритель и сообщает нарушителю о действующем запрете. В случае необходимости информация может быть передана сотрудникам охраны порядка.

В рамках визита также был продемонстрирован сервис по поиску пропавших домашних животных, интегрированный в платформу "Карта жителя Нижегородской области". Технология позволяет любому пользователю загрузить фото найденного животного, после чего нейросеть сравнивает изображение с базой объявлений о пропаже. Демонстрацию провели на реальном примере. В ближайшее время на портале проекта появится рейтинг самых активных участников, помогающих находить домашних питомцев.

Развитие подобных технологий соответствует задачам нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", которая реализуется в 2025 году по поручению президента России.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые научили нейросеть выявлять признаки опьянения по голосу.

Также мы рассказывали, что ученые создали нейросеть для определения региона по иммунитету.

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Теги:
Глеб Никитин Дмитрий Григоренко ИИ
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