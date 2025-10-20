Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Эксперты прогнозируют рост цен на жильё и назвали лучшее время для покупки

20 октября 2025 14:45 Общество
Россиянам стоит задуматься о покупке жилья, желательно до 2027 года, когда ожидается резкий рост цен на недвижимость, заверяют эксперты рынка.

Аналитик Михаил Гольдберг из "Дом.РФ" на Международном жилищном конгрессе в Москве сообщил, что снижение ключевой ставки ЦБ до 7–8% может привести к снижению ипотечных ставок до 9–10%, что стимулирует спрос. Однако дефицит новых предложений приведёт к росту цен.

За третий квартал 2025 года средняя стоимость жилья в России выросла на 5%, а в Москве — на 12%. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в комментарии для 360.ru советует не откладывать покупку, если есть возможность воспользоваться, например, семейной ипотекой. Однако перед покупкой стоит оценить свою финансовую стабильность, особенно если речь идёт о стандартной ипотеке с 20% первым взносом под 21% годовых.

Новостройки имеют больше шансов подорожать, чем вторичное жильё. Вторичный рынок зависит от ключевой ставки ЦБ: чем она ниже, тем выше стоимость квадратного метра. Если есть свободные деньги, откладывать покупку не стоит, так как рынок может стагнировать, уверен эксперт.

Если вы планируете продать имеющееся жильё и купить новое, то не стоит откладывать это решение. Время продажи сейчас увеличено, и даже по рыночной цене можно ждать покупателя год или больше. Поэтому лучше выйти на рынок как можно скорее, чтобы охватить больше потенциальных покупателей.

"Сейчас хороший период для того, чтобы покупать. Продавать не очень выгодно, потому что рынок стагнирует, вторички и покупателей очень мало. Но покупать в моменте сейчас выгодно. Если мы говорим про небольшой хвостик ипотеки в три-четыре миллиона, где платёж невысокий, то имеет смысл покупать", - заключил ипотечный брокер.

