Две трети квартир в новостройках Нижнего Новгорода остаются нераспроданными

17 октября 2025 13:48 Экономика
Фото: Александр Воложанин

Почти 68% жилых помещений в новых домах Нижнего Новгорода остаются без владельцев. Согласно данным, опубликованным порталом GiperNN, на первичном рынке города выставлено около 23,7 тысячи квартир, из которых порядка 16 тысяч пока не нашли своих покупателей.

Наибольшее количество непроданных объектов сосредоточено в Нижегородском районе — здесь не реализовано свыше 4,3 тысячи квартир. Минимальный объем остатков зафиксирован в Приокском районе: около 200 квартир всё ещё ждут новых жильцов.

Специалисты отмечают, что доля непроданных квартир в новостройках стабильно растёт на протяжении последних лет. Если в 2023 году она составляла 43,3%, то к началу 2025 года достигла уже 58%. Весной этот показатель превысил отметку в 60%.

По оценкам аналитиков, чтобы распродать текущие запасы жилья в новостройках, потребуется порядка одного года и восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что cпрос на новостройки в Нижнем Новгороде за лето 2025 года вырос на 44%. 

