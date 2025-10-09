Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2025 17:24В Госдуме предложили страховать ответственность риелторов при сделках с жильём
09 октября 2025 17:02Нижегородским школьникам рассказали об ИИ-агентах в ходе первого в новом учебном году "Урока цифры"
09 октября 2025 16:48Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы
09 октября 2025 16:30Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года
09 октября 2025 16:16Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи
09 октября 2025 16:04Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде
09 октября 2025 15:49Активисты и сторонники "Единой России" передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
09 октября 2025 15:31Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги
09 октября 2025 14:53Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов
09 октября 2025 14:30Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками
Общество

В Госдуме предложили страховать ответственность риелторов при сделках с жильём

09 октября 2025 17:24 Общество
В Госдуме предложили страховать ответственность риелторов при сделках с жильём

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

В Госдуме предложили ввести страхование ответственности риелторов при сделках с недвижимостью. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в законодательстве пока нет понятия "риелтор", что приводит к появлению мошенников. Поэтому Кошелев предлагает ввести систему допуска риелторов на рынок и сделать их соответчиками в судебных спорах по сделкам с недвижимостью.

Агент по недвижимости Наталья Требина в комментарии для 360.ru отметила, что инициатива по страхованию ответственности риелторов важна, но требует доработки. На рынке недвижимости часто происходят случаи мошенничества, когда продавцы требуют возврата квартиры после продажи, оставляя добросовестных покупателей без жилья и компенсации. Это делает страхование ответственности риелторов неэффективным без решения этой проблемы.

Наталья Требина подчеркнула, что в настоящее время настоятельно рекомендует своим клиентам самостоятельно страховаться от возможных рисков. Однако те, кто отказывается от этой меры предосторожности, часто жалеют о своем решении.

Она считает, что риелторы должны нести ответственность, но в разумных пределах, как в системе ОСАГО. Однако главная проблема — сложность проверки продавцов квартир. Закон о персональных данных ограничивает доступ к необходимой информации, такой как наличие судебных споров или изменения в паспортных данных. Например, паспорт может быть действительным, но содержать фотографию другого человека.

Требина предложила создать механизм для доступа к архивным выпискам и другой важной информации для риелторов и нотариусов, что поможет снизить риски мошенничества. Она также отметила, что суды часто удовлетворяют требования продавцов о возврате квартиры, не требуя возврата денег, что усугубляет ситуацию.

Перед введением ответственности для риелторов необходимо решить проблему доступа к информации и проверки участников сделки, считает Требина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Жилье Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
18 сентября 2025 09:58Спрос на новостройки в Нижнем Новгороде за лето вырос на 44%
03 июля 2025 16:531,4 млн рублей стоит "квадрат" жилья в Нижнем Новгороде с учетом ипотеки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных