В Госдуме предложили страховать ответственность риелторов при сделках с жильём Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

В Госдуме предложили ввести страхование ответственности риелторов при сделках с недвижимостью. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в законодательстве пока нет понятия "риелтор", что приводит к появлению мошенников. Поэтому Кошелев предлагает ввести систему допуска риелторов на рынок и сделать их соответчиками в судебных спорах по сделкам с недвижимостью.

Агент по недвижимости Наталья Требина в комментарии для 360.ru отметила, что инициатива по страхованию ответственности риелторов важна, но требует доработки. На рынке недвижимости часто происходят случаи мошенничества, когда продавцы требуют возврата квартиры после продажи, оставляя добросовестных покупателей без жилья и компенсации. Это делает страхование ответственности риелторов неэффективным без решения этой проблемы.

Наталья Требина подчеркнула, что в настоящее время настоятельно рекомендует своим клиентам самостоятельно страховаться от возможных рисков. Однако те, кто отказывается от этой меры предосторожности, часто жалеют о своем решении.

Она считает, что риелторы должны нести ответственность, но в разумных пределах, как в системе ОСАГО. Однако главная проблема — сложность проверки продавцов квартир. Закон о персональных данных ограничивает доступ к необходимой информации, такой как наличие судебных споров или изменения в паспортных данных. Например, паспорт может быть действительным, но содержать фотографию другого человека.

Требина предложила создать механизм для доступа к архивным выпискам и другой важной информации для риелторов и нотариусов, что поможет снизить риски мошенничества. Она также отметила, что суды часто удовлетворяют требования продавцов о возврате квартиры, не требуя возврата денег, что усугубляет ситуацию.

Перед введением ответственности для риелторов необходимо решить проблему доступа к информации и проверки участников сделки, считает Требина.