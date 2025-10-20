Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 17:16В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 16:58Снос двух домов начался в нижегородском квартале "Красный просвещенец"
20 октября 2025 16:25Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году
20 октября 2025 16:17Доброволец СВО: "Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа"
20 октября 2025 16:06Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании
20 октября 2025 15:4924 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе
20 октября 2025 15:36Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
20 октября 2025 14:56Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками
Общество

В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты

20 октября 2025 17:16 Общество
В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты

В Государственной Думе предложили изменить рабочий график зимой из-за недостатка дневного света. Депутаты от партии "Новые люди" считают, что это поможет людям лучше справляться с трудностями, связанными с ранним подъёмом и поздним возвращением с работы в тёмное время суток. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что в северных и дальневосточных регионах, Москве и Санкт-Петербурге можно сдвинуть начало рабочего дня на один час, чтобы люди могли больше времени проводить на свету.

Однако, как считает врач-терапевт Андрей Кондрахин, проблема не только в отсутствии дневного света, но и в нарушении естественных биологических ритмов организма. Солнечный свет способствует выработке кортизола, гормона, который помогает человеку просыпаться и чувствовать себя бодрым. В условиях темноты организм вырабатывает мелатонин, гормон сна. Это приводит к тому, что люди просыпаются с трудом, нарушая свой физиологический цикл.

Кондрахин в беседе с 360.ru подчеркнул, что поздний подъём зимой не помогает организму адаптироваться к новым условиям. Если человек привык вставать в 6:30–7:00 летом, то он будет просыпаться в это же время и зимой, даже если график работы будет сдвинут. Это может привести к снижению продуктивности и ухудшению самочувствия.

Для решения проблемы врач предложил использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Они могут помочь улучшить качество сна и выработку кортизола. Однако перевод часов с зимнего на летнее время не эффективен, так как организм привыкает к графику за полгода.

Кроме того, Кондрахин подчеркнул вред ночных смен для здоровья человека. Работа в тёмное время суток нарушает естественные биологические ритмы, что может привести к развитию гипертонии, инфаркта и инсульта. Ночью организм вырабатывает мелатонин, а работающий человек должен продолжать вырабатывать кортизол, что приводит к синдрому хронической усталости.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье зима Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных