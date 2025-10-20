В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты Общество

В Государственной Думе предложили изменить рабочий график зимой из-за недостатка дневного света. Депутаты от партии "Новые люди" считают, что это поможет людям лучше справляться с трудностями, связанными с ранним подъёмом и поздним возвращением с работы в тёмное время суток. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что в северных и дальневосточных регионах, Москве и Санкт-Петербурге можно сдвинуть начало рабочего дня на один час, чтобы люди могли больше времени проводить на свету.

Однако, как считает врач-терапевт Андрей Кондрахин, проблема не только в отсутствии дневного света, но и в нарушении естественных биологических ритмов организма. Солнечный свет способствует выработке кортизола, гормона, который помогает человеку просыпаться и чувствовать себя бодрым. В условиях темноты организм вырабатывает мелатонин, гормон сна. Это приводит к тому, что люди просыпаются с трудом, нарушая свой физиологический цикл.

Кондрахин в беседе с 360.ru подчеркнул, что поздний подъём зимой не помогает организму адаптироваться к новым условиям. Если человек привык вставать в 6:30–7:00 летом, то он будет просыпаться в это же время и зимой, даже если график работы будет сдвинут. Это может привести к снижению продуктивности и ухудшению самочувствия.

Для решения проблемы врач предложил использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Они могут помочь улучшить качество сна и выработку кортизола. Однако перевод часов с зимнего на летнее время не эффективен, так как организм привыкает к графику за полгода.

Кроме того, Кондрахин подчеркнул вред ночных смен для здоровья человека. Работа в тёмное время суток нарушает естественные биологические ритмы, что может привести к развитию гипертонии, инфаркта и инсульта. Ночью организм вырабатывает мелатонин, а работающий человек должен продолжать вырабатывать кортизол, что приводит к синдрому хронической усталости.