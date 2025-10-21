Эпидемиолог Покровский предупредил о росте числа заражённых ВИЧ в России

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
21 октября 2025 12:35 Общество
Ежегодно в России регистрируется около 50–60 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Об этом академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал в интервью для 360.ru.

Он подчеркнул, что количество инфицированных в стране постоянно увеличивается, так как новые носители добавляются к уже существующим. Ежегодно от последствий ВИЧ умирают около 30–35 тысяч человек.

По данным Роспотребнадзора, в России на данный момент проживает около 1,25 млн человек с ВИЧ-инфекцией. Эти люди являются источником заражения, и к этому следует добавить случаи, когда инфекция остаётся недиагностированной.

Покровский также отметил, что в некоторых регионах, особенно в сельской местности, недостаточно мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Он подчеркнул, что на обследование и лечение больных выделяются значительные бюджетные средства, в то время как финансирование программ по обучению населения мерам профилактики значительно меньше.

Одной из основных рекомендаций для снижения риска заражения эпидемиолог назвал сокращение количества половых контактов. Он также подчеркнул важность использования презервативов и совместного прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию с партнёром.

Но при всём при этом, напомним, что в Нижегородской области зафиксировано заметное снижение уровня заболеваемости ВИЧ. За первые девять месяцев 2025 года зарегистрировано 23 случая на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 32,6.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных