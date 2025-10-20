Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области зафиксировано заметное снижение уровня заболеваемости ВИЧ. За первые девять месяцев 2025 года зарегистрировано 23 случая на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 32,6. Об этом сообщил представитель здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

С начала года более миллиона жителей региона прошли тестирование на вирус иммунодефицита человека. Активная профилактическая работа и широкая доступность обследований позволяют выявлять заболевание на ранних этапах и сдерживать его распространение.

Среди новых случаев преобладают мужчины в возрасте около 42 лет — они составляют 54,8% всех выявленных пациентов. Основной путь передачи инфекции остаётся половым: 83,2% заражений произошли при контактах с женщинами. Незначительный рост (на 0,5%) отмечается среди случаев, связанных с гомосексуальными* контактами.

Главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Соломон Апоян поблагодарил жителей региона за ответственное отношение к своему здоровью. Он напомнил, что пройти бесплатное тестирование на ВИЧ можно как в поликлинике по месту прикрепления, так и в лаборатории центра СПИД.

Ранее сообщалось, что в 2024 году заболеваемость ВИЧ в Нижегородской области сократилась на 13,8%.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.