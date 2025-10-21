Нижегородские волонтеры передали микроавтобус для бойцов СВО Общество

20 октября нижегородские волонтеры передали микроавтобус землякам-танкистам, которые служат в зоне СВО. Эта инициатива была реализована благодаря консолидации усилий многих коммерческих и общественных организаций региона, объединенной команде регионального штаба #МЫВМЕСТЕ и АНО «Волонтерский центр Нижегородской области», поисково-спасательного отряда «Волонтер НН».

«Наши предприниматели и поисковики всегда готовы прийти на помощь. Мы выезжали на помощь жителям Оренбурга во время наводнения. Наши ребята участвовали практически во всех поездках нижегородской команды волонтеров для ликвидации ЧС в Черном море, не раз помогали жителям Курской области. И гуманитарной помощью бойцам СВО вместе с Волонтерским центром занимаемся тоже активно. Для нас это не просто благотворительность, а реальная возможность поддержать наших земляков, которые проявляют мужество и героизм на передовой. Мы понимаем, насколько важен надежный тыл, и будем продолжать помогать, чем можем», – отметил руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

В мероприятии также принял участие первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.РФ Кирилл Антонов.

Ключи от транспортного средства вручили бойцам, которые уже держат путь на фронт, чтобы доставить его нашим землякам-танкистам.

«Для нас большая честь и ответственность - быть частью такой важной миссии. Хочу от всего сердца, от имени всей нашей команды волонтеров выразить признательность нашим партнерам и лично Сергею Шухрину за его патриотизм и желание помогать. В нынешних условиях микроавтобус – это не просто транспорт, это стратегический ресурс на передовой. Он станет рабочей «лошадкой» для наших танкистов на передовой. Именно такое партнерство, когда бизнес, волонтеры и армия действуют как один слаженный механизм, и является тем самым несокрушимым тылом, о который разбиваются любые угрозы», - подчеркнула генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"