ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 18:13Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России
22 октября 2025 18:03Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области
22 октября 2025 18:03Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области
22 октября 2025 17:58В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
22 октября 2025 17:559-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября
22 октября 2025 17:33Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
22 октября 2025 17:24Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации
22 октября 2025 17:10Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году
22 октября 2025 16:40Карантин по бешенству ввели в еще в одном нижегородском селе
22 октября 2025 16:25Врачи ПИМУ борются за жизнь подростков-"зацеперов" со страшными ожогами
Общество

Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году

22 октября 2025 17:10 Общество
Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений. Эта мера, действовавшая с 2022 года, позволяла водителям, чьи права истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлить их срок действия на три года.

Например, если права истекают 31 декабря 2025 года, то они действительны ещё до 30 декабря 2028 года. Однако, если срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление уже не применяется.

Водителям, которые уже воспользовались автопродлением, необходимо обратить внимание на дату истечения срока действия их прав, указанную в удостоверении. Например, если права истекали 1 января 2023 года, то продление началось с 31 декабря 2022 года и действует до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года такие права теряют свою силу.

По мнению автоэксперта Андрея Осипова, опубликованному на сайте 360.ru, процедура по замене не должна вызвать сложностей. Водителям нужно будет лишь получить новую медицинскую справку и обратиться в ГИБДД для продления срока действия прав.

Осипов подчеркнул, что использование "Госуслуг" значительно упростит процесс: нужно лишь записаться на приём через портал и подать необходимые документы. Он также рекомендовал водителям заранее позаботиться о продлении прав, чтобы избежать проблем с управлением автомобилем.

Эксперт отметил, что в некоторых странах, таких как Германия, водительские права выдаются один раз и на всю жизнь, и их не нужно обновлять каждые 10 лет. Однако в России ситуация иная, и водителям необходимо регулярно подтверждать своё право на управление транспортным средством.

Напомним, управление транспортным средством с просроченными водительскими правами запрещено. При остановке для проверки документов инспектор может наложить штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Госавтоинспекция
Поделиться:
Новости по теме
05 августа 2022 15:31Срок действия истекших водительских прав продлен на 3 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных