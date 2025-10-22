Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году Общество

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений. Эта мера, действовавшая с 2022 года, позволяла водителям, чьи права истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлить их срок действия на три года.

Например, если права истекают 31 декабря 2025 года, то они действительны ещё до 30 декабря 2028 года. Однако, если срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление уже не применяется.

Водителям, которые уже воспользовались автопродлением, необходимо обратить внимание на дату истечения срока действия их прав, указанную в удостоверении. Например, если права истекали 1 января 2023 года, то продление началось с 31 декабря 2022 года и действует до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года такие права теряют свою силу.

По мнению автоэксперта Андрея Осипова, опубликованному на сайте 360.ru, процедура по замене не должна вызвать сложностей. Водителям нужно будет лишь получить новую медицинскую справку и обратиться в ГИБДД для продления срока действия прав.

Осипов подчеркнул, что использование "Госуслуг" значительно упростит процесс: нужно лишь записаться на приём через портал и подать необходимые документы. Он также рекомендовал водителям заранее позаботиться о продлении прав, чтобы избежать проблем с управлением автомобилем.

Эксперт отметил, что в некоторых странах, таких как Германия, водительские права выдаются один раз и на всю жизнь, и их не нужно обновлять каждые 10 лет. Однако в России ситуация иная, и водителям необходимо регулярно подтверждать своё право на управление транспортным средством.

Напомним, управление транспортным средством с просроченными водительскими правами запрещено. При остановке для проверки документов инспектор может наложить штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.