Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора, осуществляющего надзор в Нижегородской области и Республике Мордовия, провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО "Ситилюкс". Компания выступает генеральным подрядчиком при возведении объекта по захоронению и первичной сортировке твердых бытовых отходов в деревне Лазарево Богородского района.
Строительство осуществляется по заказу ООО "ОРБ Нижний", которое одновременно является инвестором и техническим заказчиком проекта. В настоящее время ведутся работы по созданию карты захоронения отходов №4 общей площадью свыше 23,5 тысячи квадратных метров.
Объект относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду. Ранее он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а его реализация находится под постоянным контролем надзорных органов.
Во время осмотра специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что на площадке выполнен ряд строительных операций. В их числе — снятие плодородного слоя почвы, выемка котлована, формирование насыпи, устройство противофильтрационного экрана, монтаж системы сбора фильтрата, а также укладка геотекстиля и геомембраны.
Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения проектной документации, которая ранее прошла экологическую экспертизу. В частности, использованный при строительстве геотекстиль не соответствует требованиям ГОСТ, указанным в проекте. Кроме того, были нарушены технологические нормы укладки как геотекстиля, так и геомембраны.
По итогам проверки ООО "Ситилюкс" получило предписание об устранении всех выявленных нарушений. Исполнение предписания находится под контролем Росприроднадзора. Также в ближайшее время в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц будут приняты меры административного воздействия.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обнаружил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе.
