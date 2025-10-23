ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском

23 октября 2025 19:00 Общество
Подрядчика уличили в нарушениях на строительстве полигона ТБО под Богородском

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора, осуществляющего надзор в Нижегородской области и Республике Мордовия, провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО "Ситилюкс". Компания выступает генеральным подрядчиком при возведении объекта по захоронению и первичной сортировке твердых бытовых отходов в деревне Лазарево Богородского района.

Строительство осуществляется по заказу ООО "ОРБ Нижний", которое одновременно является инвестором и техническим заказчиком проекта. В настоящее время ведутся работы по созданию карты захоронения отходов №4 общей площадью свыше 23,5 тысячи квадратных метров.

Объект относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду. Ранее он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а его реализация находится под постоянным контролем надзорных органов.

Во время осмотра специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что на площадке выполнен ряд строительных операций. В их числе — снятие плодородного слоя почвы, выемка котлована, формирование насыпи, устройство противофильтрационного экрана, монтаж системы сбора фильтрата, а также укладка геотекстиля и геомембраны.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения проектной документации, которая ранее прошла экологическую экспертизу. В частности, использованный при строительстве геотекстиль не соответствует требованиям ГОСТ, указанным в проекте. Кроме того, были нарушены технологические нормы укладки как геотекстиля, так и геомембраны.

По итогам проверки ООО "Ситилюкс" получило предписание об устранении всех выявленных нарушений. Исполнение предписания находится под контролем Росприроднадзора. Также в ближайшее время в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц будут приняты меры административного воздействия.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор обнаружил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Богородский район Росприроднадзор Экология
