Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор вновь обратил внимание на деятельность Нижегородской станции аэрации, зафиксировав повторное распространение неприятного запаха канализации в Нижнем Новгороде.

Межрегиональное управление ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия направило официальное предостережение АО "Тепловодоканал" (ранее АО "Нижегородский водоканал"). Организация предупреждена о недопустимости нарушений экологических норм при эксплуатации очистных сооружений.

Поводом стала информация от ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", зафиксировавшего распространение канализационного запаха от станции аэрации в Нижегородском и Советском районах.

В Росприроднадзоре напомнили, что в августе по многочисленным обращениям горожан была проведена внеплановая проверка предприятия. Тогда специалисты выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ, таких как сероводород, фенол и формальдегид, в атмосферных выбросах с двух источников.

В результате проверки компания была привлечена к административной ответственности и получила предписание об устранении выявленных нарушений. Срок выполнения предписания установлен до июня 2026 года.

В надзорном ведомстве отметили, что, судя по текущей ситуации с запахами, на НСА не приняли никаких действенных мер.

Напомним, в середине сентября центр Нижнего Новгорода снова накрыл зловонный запах, при этом жалобы на вонь от нижегородцев появляются в социальных сетях до сих пор.

Также сообщалось об усилении контроля за стоками нижегородских предприятий. За два месяца было проведено 767 проверок промобъектов, в ходе которых выявлено 46 нарушений.