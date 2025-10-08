Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони

Фото:
Росприроднадзор вновь обратил внимание на деятельность Нижегородской станции аэрации, зафиксировав повторное распространение неприятного запаха канализации в Нижнем Новгороде.
Межрегиональное управление ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия направило официальное предостережение АО "Тепловодоканал" (ранее АО "Нижегородский водоканал"). Организация предупреждена о недопустимости нарушений экологических норм при эксплуатации очистных сооружений.
Поводом стала информация от ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", зафиксировавшего распространение канализационного запаха от станции аэрации в Нижегородском и Советском районах.
В Росприроднадзоре напомнили, что в августе по многочисленным обращениям горожан была проведена внеплановая проверка предприятия. Тогда специалисты выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ, таких как сероводород, фенол и формальдегид, в атмосферных выбросах с двух источников.
В результате проверки компания была привлечена к административной ответственности и получила предписание об устранении выявленных нарушений. Срок выполнения предписания установлен до июня 2026 года.
В надзорном ведомстве отметили, что, судя по текущей ситуации с запахами, на НСА не приняли никаких действенных мер.
Напомним, в середине сентября центр Нижнего Новгорода снова накрыл зловонный запах, при этом жалобы на вонь от нижегородцев появляются в социальных сетях до сих пор.
Также сообщалось об усилении контроля за стоками нижегородских предприятий. За два месяца было проведено 767 проверок промобъектов, в ходе которых выявлено 46 нарушений.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+