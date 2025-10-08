Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2025 16:24Нижегородская область присоединилась к Всероссийскому агродиктанту
08 октября 2025 16:19Вагоны "Буревестника" подтвердили сертификат соответствия Таможенного союза
08 октября 2025 16:00Общественные слушания по модернизации полигона ТБО начались в Балахне
08 октября 2025 15:43Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони
08 октября 2025 15:20Эксперт высказался о неожиданной смерти шеф-повара в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 15:04ВТБ узнал, как молодежь ПФО выбирает банковские карты
08 октября 2025 14:47Т2 установила биотерминалы в салонах Нижнего Новгорода
08 октября 2025 14:43"Метеоры" завершают навигацию в Нижегородской области
08 октября 2025 14:08Капремонт общежития НГТУ на Гагарина начнется не раньше 2026 года
08 октября 2025 13:10Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект "Молодежь и дети"
Общество

Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони

08 октября 2025 15:43 Общество
Нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор вновь обратил внимание на деятельность Нижегородской станции аэрации, зафиксировав повторное распространение неприятного запаха канализации в Нижнем Новгороде.

Межрегиональное управление ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия направило официальное предостережение АО "Тепловодоканал" (ранее АО "Нижегородский водоканал"). Организация предупреждена о недопустимости нарушений экологических норм при эксплуатации очистных сооружений.

Поводом стала информация от ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", зафиксировавшего распространение канализационного запаха от станции аэрации в Нижегородском и Советском районах.

В Росприроднадзоре напомнили, что в августе по многочисленным обращениям горожан была проведена внеплановая проверка предприятия. Тогда специалисты выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ, таких как сероводород, фенол и формальдегид, в атмосферных выбросах с двух источников.

В результате проверки компания была привлечена к административной ответственности и получила предписание об устранении выявленных нарушений. Срок выполнения предписания установлен до июня 2026 года.

В надзорном ведомстве отметили, что, судя по текущей ситуации с запахами, на НСА не приняли никаких действенных мер.

Напомним, в середине сентября центр Нижнего Новгорода снова накрыл зловонный запах, при этом жалобы на вонь от нижегородцев появляются в социальных сетях до сих пор.

Также сообщалось об усилении контроля за стоками нижегородских предприятий. За два месяца было проведено 767 проверок промобъектов, в ходе которых выявлено 46 нарушений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Вонь Росприроднадзор
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2025 18:04Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации
05 сентября 2025 13:53Росприроднадзор зафиксировал 16 нарушений в работе "Водоканала" в Ворсме
03 августа 2025 09:55Нижегородцы создали петицию из-за вони в городе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных