Незаконный сброс мусора обнаружили у Шуваловского канала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: министерство экологии Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода зафиксирован факт несанкционированного сброса отходов рядом с Шуваловским каналом. Нарушение было выявлено в ходе совместного рейда сотрудников министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, полиции и специалистов ГБУ "Экология региона".

На месте происшествия инспекторы обнаружили грузовое транспортное средство, из которого производилась выгрузка мусора на прилегающей территории. По результатам проверки в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Согласно действующему законодательству, а именно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за подобные действия предусмотрено наказание: для физических лиц — штраф до 50 000 рублей, для юридических — до 120 000 рублей.

Нарушившее закон транспортное средство было эвакуировано и помещено на специализированную стоянку.

В министерстве экологии региона подчеркнули, что подобные рейды будут продолжены. Ведомство намерено и дальше системно бороться с незаконным размещением отходов и ликвидацией стихийных свалок на территории области.

Ранее сообщалось, что инспекторы Росприроднадзора обнаружили загрязнение почвы на полигоне ТБО в Нижегородской области.