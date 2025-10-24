Эксперты объяснили, зачем нужно восстанавливать систему детских летних лагерей Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область в третий раз стала лучшей в России по организации летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Победа региону была присуждена на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы 2025", учредителями которого являются Министерство просвещения РФ, Всероссийский детский центр "Смена" и Федеральный центр ОМОФВ.

Кроме того, победителем форума в номинации "Сезонные организации отдыха и оздоровления детей" стал нижегородский лагерь "Лесной". "Это важное признание труда и заслуг наших педагогов, вожатых, медиков, организаторов", – подчеркнул Никитин.

Нижегородский эксперт-клуб, присоединяясь к поздравлениям, предложил своим коллегам оценить актуальность и востребованность у населения летних детских лагерей, в том числе, ответив на вопрос – какой вклад эта форма работы с детьми вносит в реализацию национальных проектов "Семья" и "Молодёжь и дети".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Мало кто помнит, что 2025 год – юбилейный для детских летних лагерей. С 1925 года ведет свою историю, пожалуй, самый знаменитый из них на постсоветском пространстве – крымский "Артек", хотя сами летние лагеря появились в России еще в конце XIX века. Со временем часть функций детских летних лагерей изменилась, хотя многие остались прежними.

Сегодня можно выделить три очень важных аспекта. Во-первых, это социализация детей, которая все чаще уходит в виртуальную среду. Непосредственный личный контакт, навыки прямого, а не опосредованного гаджетами, общения. Школы, с её постоянным составом классов и преимущественной ориентацией на образование, для этого недостаточно.

Во-вторых, это собственно сам летний отдых на природе. Городское население растет, и никакие парки и скверы не способны заменить потребность в отдыхе на природе.

В-третьих, это вопросы социальной справедливости. Так или иначе, значительную часть расходов на летние лагеря берет на себя государство, что позволяет организовать отдых для детей из семей с недостаточным уровнем доходов.

Если ещё 40–50 лет назад бабушки и дедушки в значительной части жили в сельской местности и у многих родителей существовала практика отправлять ребенка к ним в деревню на 2–3 месяца, то сегодня картина изменилась. Слишком у многих бабушки и дедушки такие же городские жители.

Детский отдых – значимая статья расходов семьи, и её современные родители в большинстве не готовы игнорировать. Успех демографической политики и программ во многом зависит от того, видят ли нынешние и потенциальные родители (те самые подростки, которые отдыхают в летних лагерях) работу государства в этом направлении".

Андрей Чугунов, журналист:

"Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – система. Нижегородская область три года подряд признавалась лучшей в стране по организации летней оздоровительной кампании. Четвертая победа должна будет означать, что в регионе сложится система.

Справедливости ради отметим, что по информации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, наш регион не единственный, а один из победителей. Ещё отмечены Республика Крым, Кемеровская, Магаданская, Тверская и Тюменская области, а также Ставропольский край.

О растущей востребованности организованного детского отдыха говорит и статистика. По данным Нижегородстата, в 2023 году отдохнули 97,5 тысячи нижегородских детей, а в 2025-м — 144 тысячи. При этом отмечается разнообразие форм детского отдыха: от обычных оздоровительных до тематических (языковых, айтишных, спортивных, патриотических и т.п.) лагерей и смен.

В то же время подавляющее большинство организаций летнего отдыха детей — это отнюдь не загородные лагеря, как можно было подумать, а те, что создаются в учебных заведениях населенных пунктов — более 90%, если считать по запланированным показателям, обнародованным региональным минобром еще в апреле текущего года".

Очевидно, говорить о сложившейся системе пока еще рано, скорее всего, она только создается. И большим подспорьем в этом процессе должны стать нацпроекты "Семья" и "Молодёжь".

Андрей Дахин, доктор философских наук, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Форум продемонстрировал новые уровни качественной организации летнего отдыха, оздоровления и воспитания детей, которые играют роль примеров для подражания, целевых образцов, на которые могут ориентироваться все, кто занимается организацией детского оздоровительного отдыха и воспитания.

В России формируется распределённая по всей стране сеть детских летних учреждений. В каркасный, якорный контур этой сети входит Нижегородская область и другие регионы-призёры, получившие высокие оценки. Значение всей системы в том, что это фундаментальный инфраструктурный ресурс для формирования у молодёжи общероссийской гражданской идентичности – базовой основы всеобъединяющего российского патриотизма.

Для усиления этой воспитательной функции требуется активизировать летнюю мобильность молодёжи школьного возраста, чтобы от летних поездок учащихся начальных классов по своему региону, перейдя в старшие классы, дети могли совершать поездки по другим регионам.

Десять школьных лет таких поездок – это бесценный опыт практического осознания того, что статус гражданина России даёт человеку возможность воочию видеть самые разные чудеса отечественной природы и жемчужины отечественной культуры. Нижегородская область может стать пионером в создании специальных "межрегиональных" летних смен, полностью собранных из гостей разных регионов России, тем более, что в регионе есть хороший опыт "Лазурного" и других подобных центров".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Детские летние лагеря являются важнейшим элементом национальных проектов "Семья" и "Молодёжь и дети". Востребованность у населения в организованном летнем отдыхе детей необычайно высока. Причем с развитием общества эта востребованность только возрастает.

Одним из социальных законов является удлинение периода детства и его значимости в процессе развития общества. Переход от традиционного к индустриальному обществу ознаменовался резким ростом внимания к институциональной организации детства как образа жизни. В конце ХХ – начале XXI века в силу определенных социальных изменений значимость централизованного организованного отдыха детей существенно снизилась. Но в настоящее время потребность в такой форме организации летнего оздоровительного отдыха детей вновь начала возрастать.

Фактически стартовало энергичное восстановление утраченной инфраструктуры системы детских летних лагерей. Социальный запрос на это сформирован не только со стороны родителей, но, что не менее важно, со стороны самих детей и, самое главное, вполне осознается в качестве важной задачи государством.

Очевидно, что нынешний образ жизни детей с его низкой физической активностью делает необходимым создание внешних условий для полноценного физического развития подростков".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Востребованность у населения детских летних лагерей несомненна. Если принять во внимание, что около 22% людей (по данным фонда "Общественное мнение") считают себя бедными, то для них детские летние лагеря – это реальная помощь государства. При этом все прекрасно понимают, что сумма затрат на содержание такого лагеря стоимостью путевок не покрывается. Значительные расходы здесь ложатся на бюджет. Именно так в нашей стране действуют конституционные принципы социального государства.

И, несмотря на то, что детские летние лагеря в национальном проекте "Семья" не выделены в качестве отдельного ключевого показателя, работу по их укреплению и развитию необходимо продолжать. Совершенствование этой сферы служит национальным целям развития, закрепленным в преамбуле нацпроекта "Семья" – "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".