Общество

Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России

22 октября 2025 18:13 Общество
Нижегородский центр Лесной признан лучшим сезонным детским лагерем России

Фото: минобрнауки Нижегородской области

Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной" в Чкаловском округе Нижегородской области стал победителем Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы 2025". Учреждение заняло первое место в номинации "Сезонные организации отдыха и оздоровления детей". Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Во время пленарной дискуссии на форуме министр просвещения России Сергей Кравцов назвал регионы, наиболее успешно проведшие летнюю оздоровительную кампанию 2025 года. В перечень восьми лидеров вошла и Нижегородская область, получив диплом победителя соответствующего смотра-конкурса. По словам министра, в этом году была принята единая программа воспитательной работы; её полноценная реализация потребует времени, однако мониторинг уже показывает соответствие лагерных программ федеральным требованиям. В основу документа легли практики ведущих детских центров — "Артека", "Орлёнка", "Смены", "Океана", а также лучшие наработки других российских лагерей.

В региональном министерстве напомнили, что в период летней кампании в Нижегородской области работали более 1,1 тысячи лагерей, где смогли отдохнуть около 144 тысяч детей.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что регион третий год подряд подтверждает лидерские позиции в сфере организации детского отдыха. Он подчеркнул, что опыт ведущих учреждений становится ориентиром для остальных, а награды Всероссийского форума подтверждают верность выбранного курса. По его словам, модернизация материальной базы и внедрение современных форм досуга повышают качество летнего отдыха для каждого ребенка.

В ведомстве также уточнили, что Всероссийский конкурс-смотр детских лагерей проводился в три этапа. Сначала состоялись региональные отборы, по итогам которых в субъектах определялись сильнейшие претенденты. Затем на федеральном уровне проходила экспертиза заявок лагерей. Финальный этап включал оценку сайтов образовательных организаций, работу учреждений по тематике Года защитника Отечества, результаты воспитательной деятельности, развитие инфраструктуры, а также достижения управленческих команд.

Директор центра "Лесной" Елена Зубова подчеркнула, что участие в конкурсе помогает трезво оценить выбранные направления, сплотить коллектив, увидеть сильные стороны и зоны роста и на этой основе выстроить стратегию дальнейшего развития. Она добавила, что признание труда людей, посвятивших значительную часть жизни "Лесному", особенно ценно.

Кроме "Лесного", на форуме отметили еще две нижегородские организации детского отдыха и оздоровления. Детский оздоровительный центр "Дружба" (Городецкий округ) вышел в финал в номинации "Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления". Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный" г.о.г. Выкса вошел в число финалистов смотра-конкурса лагерей круглогодичного действия.

Развитие системы детского оздоровительного отдыха остается одним из приоритетов нового национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина и аккумулирующего задачи, ранее предусмотренные нацпроектами "Образование" и "Наука и университеты". В состав нового нацпроекта входят девять федеральных проектов и программ: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

