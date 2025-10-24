Два детских сада объединили в один в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Детсад № 40 в Нижнем Новгороде присоединили к детскому саду № 314. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

После реорганизации учреждение продолжит работу под названием МБДОУ "Детский сад № 314". Его юридический и почтовый адрес останется прежним — улица Куйбышева, дом 31.

Цели и задачи детсада после объединения не изменятся. Штат сотрудников будет сформирован после завершения всех организационных процедур.

Департамент образования займется утверждением плана мероприятий, передаточного акта и новой редакции устава. Также будет проведено перераспределение бюджетных средств между учреждениями.

Причина объединения двух дошкольных организаций в документе не указывается. Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась с запросом в администрацию города.

Ранее сообщалось, что в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020-2030 годы внесли строительство двух детсадов в Канавинском районе.