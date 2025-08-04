Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 августа 2025 13:16  [44] Детсад на 320 мест планируют построить в Новой Кузнечихе
08 августа 2025 13:04  [75] Более 40 представителей строительной отрасли Нижегородской области получили награды к празднику
08 августа 2025 12:48  [120] Что известно о стоимости проезда по новой нижегородской канатке через Оку
08 августа 2025 12:39  [120] Антибиотик нашли в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области
08 августа 2025 12:30  [148] Еще одна деревня исчезла с карты Нижегородской области
08 августа 2025 12:25  [104] В Госдуме призвали снизить тарифы на мобильную связь из-за постоянных отключений
08 августа 2025 12:18  [133] Жители Советского района поддержали проект КРТ на улице Панина
08 августа 2025 11:25  [173] ННГУ зачислил 2074 человека на бюджетные места
08 августа 2025 11:14  [182] Проект капремонта путепровода над проспектом Ленина одобрила госэкспертиза
08 августа 2025 11:00  [65] Ветеран СВО из Нижегородской области принял участие в гала-концерте "Время выбрало нас"
Общество

Детсад на 320 мест планируют построить в Новой Кузнечихе

08 августа 2025 13:16  [44] Общество
Детсад на 320 мест планируют построить в Новой Кузнечихе

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В микрорайоне "Новая Кузнечиха" Нижнего Новгорода может появиться ещё один детский сад. Это следует из ответа представителей мэрии на обращение местной жительницы в социальной сети.

Женщина напомнила, что в густонаселённом районе функционируют лишь два дошкольных учреждения, рассчитанных в общей сложности на 540 воспитанников. Из-за нехватки мест многие родители вынуждены возить детей в детсады, расположенные на расстоянии трёх километров и более от дома.

Как уточнили в городской администрации, в 2025 году в Новой Кузнечихе уже началось строительство нового детского сада на 220 мест. Однако, учитывая плотность застройки и численность населения, этого может оказаться недостаточно.

Кроме того, мэрия направила в правительство области предложение включить ещё один детсад — объект №21 по генплану — в Адресную инвестиционную программу региона. Планируется, что учреждение на 320 мест будет построено в районе застройки "Северо-Запад".

В областном правительстве сообщили, что этот детсад будет включён в заявку на получение федеральной субсидии в случае объявления Минпросвещения РФ дополнительного отбора. Если отбор состоится, финансирование строительства может быть предусмотрено в период с 2028 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что обеспеченность местами в детских садах Нижнего Новгорода составляет 100%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Советский район Строительство
Поделиться:
Новости по теме
11 июля 2025 16:14  [794] Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство двух детсадов
28 марта 2025 15:30  [962] Строительство нового детсада в ЖК "Торпедо" завершат к 2027 году
24 марта 2025 16:04  [953] Проект строительства детсада в Дзержинске не прошел госэкспертизу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных