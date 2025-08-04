Детсад на 320 мест планируют построить в Новой Кузнечихе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В микрорайоне "Новая Кузнечиха" Нижнего Новгорода может появиться ещё один детский сад. Это следует из ответа представителей мэрии на обращение местной жительницы в социальной сети.

Женщина напомнила, что в густонаселённом районе функционируют лишь два дошкольных учреждения, рассчитанных в общей сложности на 540 воспитанников. Из-за нехватки мест многие родители вынуждены возить детей в детсады, расположенные на расстоянии трёх километров и более от дома.

Как уточнили в городской администрации, в 2025 году в Новой Кузнечихе уже началось строительство нового детского сада на 220 мест. Однако, учитывая плотность застройки и численность населения, этого может оказаться недостаточно.

Кроме того, мэрия направила в правительство области предложение включить ещё один детсад — объект №21 по генплану — в Адресную инвестиционную программу региона. Планируется, что учреждение на 320 мест будет построено в районе застройки "Северо-Запад".

В областном правительстве сообщили, что этот детсад будет включён в заявку на получение федеральной субсидии в случае объявления Минпросвещения РФ дополнительного отбора. Если отбор состоится, финансирование строительства может быть предусмотрено в период с 2028 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что обеспеченность местами в детских садах Нижнего Новгорода составляет 100%.