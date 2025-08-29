Госэкспертиза рассмотрела проекты капремонта двух нижегородских детсадов

Фото:
В Нижнем Новгороде завершена государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту двух дошкольных учреждений. Один из проектов получил положительное заключение, второй — отрицательное. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Проект капитального ремонта здания детского сада №55 по адресу улица Героя Юрия Смирнова, 61б успешно прошёл государственную экспертизу. Работы планируется выполнить на основании разработок ООО "Проектное Бюро "Модуль". Застройщиком выступает само учреждение — МБДОУ "Детский сад №55".
В то же время проект капитального ремонта здания детского сада №138, расположенного на улице Дьяконова, 23а, не получил одобрения. Документация была подготовлена МБУ "Нижегородгражданпроект", а застройщиком выступает также сама дошкольная организация.
