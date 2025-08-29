ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Общество

Госэкспертиза рассмотрела проекты капремонта двух нижегородских детсадов

04 сентября 2025 09:00
Госэкспертиза рассмотрела проекты капремонта двух нижегородских детсадов

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде завершена государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту двух дошкольных учреждений. Один из проектов получил положительное заключение, второй — отрицательное. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Проект капитального ремонта здания детского сада №55 по адресу улица Героя Юрия Смирнова, 61б успешно прошёл государственную экспертизу. Работы планируется выполнить на основании разработок ООО "Проектное Бюро "Модуль". Застройщиком выступает само учреждение — МБДОУ "Детский сад №55".

В то же время проект капитального ремонта здания детского сада №138, расположенного на улице Дьяконова, 23а, не получил одобрения. Документация была подготовлена МБУ "Нижегородгражданпроект", а застройщиком выступает также сама дошкольная организация.  

Ранее сообщалось, что экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459.

Детсады капремонт
