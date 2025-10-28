Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2025 19:47Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц
28 октября 2025 18:13Глеб Никитин поздравил движение "Волонтёры Победы" с 10-летием
28 октября 2025 17:29Шойгу обсудил в Нижнем Новгороде усиление безопасности регионов ПФО
28 октября 2025 17:12Снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих
28 октября 2025 16:56Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе
28 октября 2025 16:38Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года более чем на 17%
28 октября 2025 16:26Энергетики сдали кровь в помощь нуждающимся детям и взрослым
28 октября 2025 16:24Нижегородцам напомнили, какие имена запрещено давать детям
28 октября 2025 16:10Экопункты в Нижнем Новгороде и Дзержинске закрываются с 3 ноября
28 октября 2025 15:42Подведены итоги Первого Всероссийского агродиктанта
Общество

Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц

28 октября 2025 19:47 Общество
Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции в Дзержинске установили местонахождение двух девочек 11 и 12 лет, которые накануне ушли из дома и не вернулись в назначенное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заявление о пропаже поступило в дежурную часть отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Дзержинску от родителей несовершеннолетних. По словам обратившихся, последний раз девочек видели вечером 27 октября в районе торгового центра "Азимут".

Правоохранители оперативно организовали поисковые мероприятия. В результате проведённых действий обе школьницы были найдены.

По информации полиции, угрозы их жизни и здоровью нет. В ближайшее время дети будут переданы родителям.

Ранее сообщалось, что 216 человек пропали в Нижегородской области в сентябре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Несовершеннолетние пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
26 октября 2025 13:5661-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски
17 октября 2025 10:55Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году
22 сентября 2025 11:49Нижегородская полиция разыскивает 678 пропавших без вести граждан
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных