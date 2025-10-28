Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции в Дзержинске установили местонахождение двух девочек 11 и 12 лет, которые накануне ушли из дома и не вернулись в назначенное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заявление о пропаже поступило в дежурную часть отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Дзержинску от родителей несовершеннолетних. По словам обратившихся, последний раз девочек видели вечером 27 октября в районе торгового центра "Азимут".

Правоохранители оперативно организовали поисковые мероприятия. В результате проведённых действий обе школьницы были найдены.

По информации полиции, угрозы их жизни и здоровью нет. В ближайшее время дети будут переданы родителям.

Ранее сообщалось, что 216 человек пропали в Нижегородской области в сентябре.