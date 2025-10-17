Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 11:14Многодетную семью Ежовых из Арзамаса наградили в Москве по итогам конкурса "Семья года – 2025"
17 октября 2025 10:55Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году
17 октября 2025 10:48Более 30 медиков трудоустроились в Починковскую ЦРБ по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
17 октября 2025 10:47"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть
17 октября 2025 10:41Контроль за школьными пищеблоками усилят в Арзамасе после вспышки норовируса
17 октября 2025 10:29Систему теплоснабжения Дзержинска проверят безопасным красителем
17 октября 2025 10:20Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится в Городецком округе
17 октября 2025 10:03В "Школе 800" приёмная кампания проходит полностью в цифровом формате
17 октября 2025 09:47Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам
17 октября 2025 09:38Вадим Булавинов: "Школьные музеи очень сильно влияют на формирование чувства патриотизма у ребят"
Общество

Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году

17 октября 2025 10:55 Общество
Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С января по август 2025 года шесть несовершеннолетних из Нижегородской области повторно попадали в списки разыскиваемых. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по региону.

За восемь месяцев в органы внутренних дел поступило 4396 заявлений о пропаже людей, из них 655 — о пропаже несовершеннолетних.

По оперативным данным, 4253 человека были найдены по горячим следам. В остальных случаях заводились официальные розыскные дела.

В федеральный розыск были объявлены 143 человека, включая 36 несовершеннолетних и 26 пожилых старше 60 лет. К концу августа удалось найти 101 из них, 42 по-прежнему числятся в розыске.

В МВД подчеркнули, что каждое заявление о пропаже рассматривается без исключений. Среднее время поисков зависит от обстоятельств исчезновения — от самовольного ухода до, например, потери в лесу.

Ранее в интервью НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" Катерина Большакова рассказала, кто чаще всего теряется, какие ошибки совершают пострадавшие и почему ждать три дня перед подачей заявления — опасное заблуждение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск пропавшие Статистика
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 09:42216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября
15 сентября 2025 16:00Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
15 сентября 2025 13:08Нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных