Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С января по август 2025 года шесть несовершеннолетних из Нижегородской области повторно попадали в списки разыскиваемых. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по региону.

За восемь месяцев в органы внутренних дел поступило 4396 заявлений о пропаже людей, из них 655 — о пропаже несовершеннолетних.

По оперативным данным, 4253 человека были найдены по горячим следам. В остальных случаях заводились официальные розыскные дела.

В федеральный розыск были объявлены 143 человека, включая 36 несовершеннолетних и 26 пожилых старше 60 лет. К концу августа удалось найти 101 из них, 42 по-прежнему числятся в розыске.

В МВД подчеркнули, что каждое заявление о пропаже рассматривается без исключений. Среднее время поисков зависит от обстоятельств исчезновения — от самовольного ухода до, например, потери в лесу.

