Общество

Суд взыскал с нижегородского ДУКа более миллиона рублей за долги по мусору

31 октября 2025 08:00 Общество
Суд взыскал с нижегородского ДУКа более миллиона рублей за долги по мусору

Фото: пресс-служба АО "Ситиматик-НН"

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО "Ситиматик-Нижний Новгород" к одной из домоуправляющих компаний. В пользу истца взысканы пени за просрочку платежей, а также расходы по оплате государственной пошлины. Общая сумма, подлежащая выплате, превысила один миллион рублей.

Как следует из материалов дела, в 2018 году между региональным оператором и управляющей организацией был заключён договор на оказание услуг по вывозу мусора в многоквартирных домах Сормовского района Нижнего Новгорода.

Согласно условиям соглашения, управляющая компания обязалась оплачивать оказанные услуги до 15 числа месяца, следующего за отчётным, на основании выставленных счетов.

В соответствии с частью 1 статьи 153 Жилищного кодекса РФ, все потребители — как физические, так и юридические лица — обязаны своевременно и в полном объёме оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

На начальном этапе сотрудничества стороны соблюдали условия договора. Однако начиная с января 2022 года, управляющая компания начала допускать просрочки, что привело к накоплению значительной задолженности. По данным суда, обязательства не исполнялись вплоть до февраля 2025 года, что и стало основанием для обращения в суд.

Регулярные задержки в оплате негативно влияют на работу мусоровывозящих организаций. Это, в свою очередь, приводит к сбоям в обслуживании жилого фонда, накоплению отходов на придомовых территориях и ухудшению санитарной обстановки для жителей.

Суд признал доводы АО "Ситиматик-Нижний Новгород" обоснованными и постановил взыскать с ответчика всю сумму задолженности, включая начисленные пени и судебные издержки.

Ранее сообщалось, что полигон ТБО будет модернизирован в Балахне Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

