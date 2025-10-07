Раздельный сбор мусора продолжают внедрять в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде продолжается развитие системы раздельного накопления мусора — на сегодняшний день в городе установлено свыше 350 специализированных контейнеров жёлтого цвета.

Как сообщили в министерстве экологии Нижегородской области, эти устройства обслуживаются региональным оператором и регулярно вывозятся. Демонтаж производится только в случае их технической неисправности.

По словам Ксении Тюриной, заместителя директора по связям с общественностью компании "Нижэкология-НН", система функционирует в штатном режиме: "На контейнерных площадках остаются только исправные жёлтые контейнеры. Вывоз осуществляется регулярно, и программа раздельного сбора в городе сохраняется".

Видео: министерство экологии Нижегородской области

Внедрение раздельного накопления отходов возможно по инициативе самих жителей. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья. Если более половины участников голосуют "за", управляющая компания обязана в течение 10 дней направить обращение региональному оператору с приложением протокола.

После этого оператор вносит соответствующие изменения в договор и организует установку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Таким образом, решение о внедрении системы остаётся за самими горожанами. Как отметил первый заместитель министра экологии региона Артём Бафанов, "каждый жёлтый контейнер — это шаг к чистому двору, городу и региону. Мы видим, что там, где жители проявляют инициативу, раздельный сбор действительно приносит результат. Всё начинается с простого решения — не быть равнодушным".

